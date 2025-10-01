Psihomodo Pop ovog četvrtka u Vintage Industrialu
Nakon Arene i ZBF-a vrijeme je za malo intimniju verziju Psihića!
Vraćaju nam se Starfuckeri, omiljeni zagrebački dečki Psihomodo Pop predvođeni jednim i jedinim Davorom Gobcem.
Preko 30 godina na sceni, vladari su zaraznog rocka zbog čega prirodno dolaze usporedbe s Iggy Popom & Stoogesima, Rolling Stonesima, te naravno velikim Ramonesima.
BROJ ULAZNICA JE OGRANIČEN! Zato osiguraj svoje karte na vrijeme jer raj je ziher ono mjesto, di takve kao ti ne puštaju često...
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=b22PllMs0uA
DISKOGRAFIJA:
1988. Godina zmaja
1990. Sexy Magazin
1992. Tko je ubio Mickey Mousea
1993. Srebrne Svinje
1996. Unpljugd
1997. Sextasy
2000. Debakl
2004. Plastic Fantastic
2009. Jeee! Jeee! Jeee!
2014. Čiribu Čiriba
2019. Digitalno Nebo
2024. Vjerujem u čuda
