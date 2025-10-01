Psihomodo Pop ovog četvrtka u Vintage Industrialu

Vraćaju nam se Starfuckeri, omiljeni zagrebački dečki Psihomodo Pop predvođeni jednim i jedinim Davorom Gobcem.

Preko 30 godina na sceni, vladari su zaraznog rocka zbog čega prirodno dolaze usporedbe s Iggy Popom & Stoogesima, Rolling Stonesima, te naravno velikim Ramonesima.

BROJ ULAZNICA JE OGRANIČEN! Zato osiguraj svoje karte na vrijeme jer raj je ziher ono mjesto, di takve kao ti ne puštaju često...

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=b22PllMs0uA

DISKOGRAFIJA:

1988. Godina zmaja

1990. Sexy Magazin

1992. Tko je ubio Mickey Mousea

1993. Srebrne Svinje

1996. Unpljugd

1997. Sextasy

2000. Debakl

2004. Plastic Fantastic

2009. Jeee! Jeee! Jeee!

2014. Čiribu Čiriba

2019. Digitalno Nebo

2024. Vjerujem u čuda