Prvi shop-in-shop koji spaja napredne uređaje i usluge

Split uskoro postaje domaćin jedinstvenog shopping iskustva kakvo trenutačno ne postoji nigdje drugdje u Europi. U ponedjeljak, 20. travnja, u City Centru One Split otvara se prva ikada Telemach x HONOR shop-in-shop poslovnica - koncept koji na jednom mjestu spaja vrhunske telekomunikacijske usluge i najnoviju tehnologiju.

Riječ je o potpuno novom modelu trgovine koja donosi iskustvo kakvo nijedan drugi telekom u Hrvatskoj, ali i šire, trenutačno nema. Naime, uz standardne usluge Telemach poslovnice, posjetitelji će ovdje imati priliku isprobati brojne HONOR uređaje - od pametnih telefona i nosivih gadgeta do inovativnih tehnoloških rješenja za kućanstvo koja pomiču granice svakodnevice. Uz to, prvi će u Hrvatskoj uživo vidjeti i testirati novu seriju pametnih telefona HONOR 600, i to prije službenog dolaska na tržište.

Svečano otvorenje, koje 20. travnja počinje u 17 sati, donosi i dozu adrenalina i zabave - posjetitelji će se moći okušati u nagradnom izazovu i osvojiti vrijedne HONOR pametne telefone iz najnovije serije. Za dobru atmosferu pobrinut će se i poznati hrvatski vaterpolski reprezentativci i influenceri koji će sudjelovati u izazovima i družiti se s posjetiteljima.