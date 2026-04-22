Vaš sljedeći telefon je dizajniran da traje šest godina

Današnji korisnici pametnih telefona postaju sve svjesniji i znaju da moderan dizajn ili kamera visoke kvalitete ne znače puno ako se nakon dvije godine rada telefon uspori, a baterija jedva potraje ni pola dana. Upravo zato su HONOR inženjeri osmislili HONOR 600 Lite, uređaj koji je, zahvaljujući kombinaciji produljene podrške za ažuriranja i dizajna usmjerenog na dugotrajnost baterije, brz poput sprintera, a izdržljiv kao maratonac.

HONOR inženjeri dizajnirali su ovaj uređaj za korisnike koji očekuju da njihov pametni telefon ostane pouzdan, siguran i snažan dugi niz godina. Uz HONOR-ovu dugoročnu 6+6 obvezu, uređaj nudi šest godina softverskih i sigurnosnih ažuriranja te dizajn baterije predviđen za šest godina rada, uz snažnu bateriju kapaciteta 6520 mAh.

Brojite do šest

Moglo bi se pretpostaviti da se tako duga razina podrške može jamčiti samo uz kompromise u kvaliteti, no ovih šest konkretnih dokaza pokazuje da to uopće nije slučaj:

Baterija HONOR 600 Lite dizajnirana je za neprekidnu, svakodnevnu upotrebu, što potvrđuju TÜV Rheinland testovi izdržljivosti, u kojima je postignuto do 48 sati potvrđenog trajanja baterije u testnim uvjetima.

HONOR 600 Lite podržava 45W HONOR SuperCharge , omogućujući brzo nadopunjavanje velike količine energije u kratkom vremenu. HONOR Charging Separation Technology pod određenim uvjetima može dati prednost izravnom napajanju sustava, primjerice kada je razina baterije iznad zadanog praga. Sve to pridonosi dugoročnom zdravlju baterije.

HONOR 600 Lite opremljen je platformom MediaTek Dimensity 7100 Elite . Ovaj čipset osmišljen je kako bi postigao ravnotežu između energetske učinkovitosti i brzog odziva, osiguravajući glatke svakodnevne performanse uz optimiziranu potrošnju energije.

HONOR RAM Turbo osigurava optimalnu kombinaciju memorije i pohrane, omogućujući uređaju da više aplikacija ostane aktivno i brzo, čime se dugoročno podržavaju komunikacija, zabava i produktivnost.

HONOR 600 Lite nudi IP66 otpornost na prašinu i vodu te je dobio švicarski SGS Premium certifikat s 5-star za otpornost na padove i drobljenje . Ove zaštite, u kombinaciji s ojačanom unibody konstrukcijom, znače da je pametni telefon spreman za svakodnevne padove, prskanja i izloženost prašini koji obično utječu na dugoročnu pouzdanost.

U simuliranim dugotrajnim testovima u HONOR laboratorijima, baterija kapaciteta 6520 mAh dizajnirana je da zadrži više od 80 % svog izvornog kapaciteta nakon šest godina, osiguravajući stabilne i pouzdane performanse tijekom cijelog životnog vijeka uređaja.

6 + 6 = pouzdanost

HONOR-ov koncept 6+6 temelji se na dvije dugoročne obveze. Na softverskoj strani to znači da će svi uređaji obuhvaćeni ovim konceptom dobiti sustavna i sigurnosna ažuriranja do šest godina, što im pomaže da duže ostanu sigurniji, brži i ažurniji. Korisnici tako mogu uživati u poboljšanjima sustava i zaštiti tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda.

Boja i dostupnost

HONOR 600 Lite u Hrvatskoj je dostupan u dvije boje: Svježe zelena i Baršunasto crna;

u konfiguraciji 8 GB + 256 GB po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 399 EUR.

Ako se do kraja travnja odlučite na kupnju novog HONOR 600 Lite pametnog telefona, na poklon ćete dobiti HONOR Choice Watch 2i pametni sat te ostvariti dodatnu uštedu. Više informacija o posebnoj ponudi saznajte na službenoj HONOR web stranici.