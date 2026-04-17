Vikend bez punjača moguć je uz HONOR 600 Lite

Osim vrhunskih performansi, ovaj pametni telefon donosi dugotrajno i stabilno trajanje baterije. Sve to dolazi u uređaju srednje klase koji objedinjuje vodeću bateriju velikog kapaciteta u svom segmentu, premium metalni unibody dizajn i dugoročnu izdržljivost.

Podizanje ljestvice za 1000 mAh

Velike baterije dosad su značile deblji i teži dizajn te kompromise u ergonomiji. Zahvaljujući naprednoj tehnologiji slaganja komponenti visoke gustoće, HONOR-ovi inženjeri uspjeli su integrirati bateriju kapaciteta 6520 mAh u elegantno kućište od samo 7,34 mm debljine i 180 g težine.

U konkurentnom segmentu srednje klase mnogi uređaji i dalje koriste baterije kapaciteta između 5000 i 5520 mAh. Usporedni podaci pokazuju da se HONOR 600 Lite ističe baterijom od 6520 mAh, koja omogućuje do dva i pol dana tipične upotrebe te 62 sata i 2 minute kontinuiranog rada.

Za usporedbu, Samsung A37 i Samsung A27 opremljeni su baterijama od 5000 mAh, dok Xiaomi Note15 5G nudi bateriju od 5520 mAh i postiže oko 1,58 dana korištenja odnosno 51 sat i 22 minute kontinuiranog rada. Zahvaljujući većem kapacitetu i duljem testiranom vremenu rada, HONOR 600 Lite pruža najjače performanse baterije među ovim uređajima u svom segmentu, postavljajući novi standard izdržljivosti u srednjoj klasi.

Korisnici s užurbanim rasporedom i nepredvidivim danima cijenit će dodatnu fleksibilnost i osjećaj sigurnosti, bez stalne brige o trajanju baterije. HONOR 600 Lite podržava 45 W HONOR SuperCharge tehnologiju, pružajući iskustvo brzog punjenja kakvo pružaju mnogo skuplji uređaji na tržištu. Ovo žično brzo punjenje precizno je podešeno kako bi sigurno napunilo bateriju od 6520 mAh uz kontrolu zagrijavanja i očuvanje dugoročnog zdravlja baterije.

Pametno upravljanje energijom uz AI

Velika baterija je samo dio priče jer je jednako važno i učinkovito upravljanje potrošnjom energije. Kako bi se maksimalno iskoristio svaki miliamper, HONOR 600 Lite opremljen je vlastitim AI mehanizmom koji u stvarnom vremenu optimizira potrošnju energije. Sustav uči i prilagođava se individualnim obrascima korištenja, razlikujući zahtjevne aktivnosti poput video streaminga i navigacije, lakših pozadinskih zadataka poput sinkronizacije društvenih mreža i razdoblja niske aktivnosti i mirovanja.

Na temelju toga, sustav dinamički raspodjeljuje energiju između procesora, zaslona i modula veze, ograničavajući nepotrebne pozadinske procese kako bi se smanjila „skrivena" potrošnja energije.

Dugotrajne performanse i certificirana izdržljivost

Dok većina pametnih telefona nakon jedne do dvije godine već zahtijeva dopunjavanje baterije tijekom dana, baterijska ćelija u HONOR-u 600 Lite certificirana je za održavanje optimalnog stanja tijekom pet godina standardne upotrebe te podržava do 1600 ciklusa punjenja bez značajnog gubitka kapaciteta.

HONOR 600 Lite dizajniran je za prilagodbu promjenjivim okolišnim uvjetima. Interna hardverska testiranja pokazuju da i pri temperaturi od -20 °C te uz 20 % preostale baterije uređaj i dalje podržava ključne funkcije poput glasovnih poziva, snimanja videozapisa i fotografiranja visoke rezolucije. Ova otpornost ovaj pametni telefon čini pouzdanim suputnikom tijekom dugih putovanja, zimskih izleta ili terenskog rada.

Uređaj ovu unutarnju robusnost kombinira s IP66 zaštitom i SGS-certificiranom otpornošću na padove s visine do 1,8 m, pružajući korisnicima visoku razinu sigurnosti u svakodnevnim i zahtjevnijim scenarijima korištenja.

Nadmašujući uobičajena rješenja u ovoj klasi, HONOR 600 Lite ima čvrsti metalni okvir u kombinaciji s precizno oblikovanim stražnjim poklopcem izrađenim tehnikom hladnog prešanjem, čime se postiže kompaktni unibody dizajn. Ovakav pristup povećava strukturni integritet i otpornost na udarce, uz zadržavanje tankog, profinjenog profila i ugodnog korištenja jednom rukom, unatoč bateriji namijenjenoj višednevnom radu. Kao rezultat, HONOR 600 Lite se u svojem segmentu ističe kao rijedak primjer metalne unibody konstrukcije koja spaja dugotrajnu energiju s izraženo premium osjećajem u ruci.

Boja i dostupnost

HONOR 600 Lite u Hrvatskoj je dostupan u dvije boje: Svježe zelena i Baršunasto crna;

u konfiguraciji 8 GB + 256 GB po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 399 EUR.

Ako se do kraja travnja odlučite na kupnju novog HONOR 600 Lite pametnog telefona, na poklon ćete dobiti HONOR Choice Watch 2i pametni sat te ostvariti dodatnu uštedu. Više informacija o posebnoj ponudi saznajte na službenoj HONOR web stranici.