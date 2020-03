Prva izložba kustoskog kolektiva WHW u Kunsthalle Wien

U nedjelju, 8. ožujka, na Međunarodni dan žena, kustoski kolektiv WHW u Kunsthalle Wien otvara svoju prvu izložbu ...o kruhu, vinu, autima, sigurnosti i miru uz nastup umjetnika Tima Etchellsa, Marlene Streeruwitz i Wiener Grippe / KW77 te Hora 29. Novembar.

Članice WHW-a imenovane su direktoricama jedne od najvažnijih bečkih institucija za suvremenu umjetnost u ožujku 2019. godine, izabrane su između 80 kandidata, a ovo je prvi put da Kunsthalle Wien vodi kolektiv.

U izložbenim prostorima Kunsthalle Wien, na Karlsplatzu i u Museumsquartieru, predstavit će se radovi četrdesetak umjetnika, umjetnica i umjetničkih kolektiva te će se odvijati različiti programi s kojima se započelo u pripremnom razdoblju izložbe.

Naziv izložbe ...o kruhu, vinu, autima, sigurnosti i miru citira libanonskog autora Bilala Khbeiza (Globalization and the Manufacture of Transient Events) koji piše po čemu se sve razlikuju snovi ljudi s globalnog juga i onih sa zapada. Prema Khbeizu sam popis tih stvari - kruh, vino, auti, sigurnost i mir - definirao je ideju „dobrog života", nedokučivog u velikom dijelu svijeta. Gotovo dva desetljeća kasnije, ove osnovne stvari sve više počinju izmicati i ljudima u dijelovima svijeta gdje su se one nekad podrazumijevale. Klimatske promjene dovode u pitanje nastavak života na zemlji, ekološka katastrofa se ubrzava, povjerenje u dobronamjernost kapitalizma izgubljeno je nakon sloma 2008. Ipak, izložba nije priznavanje poraza niti mračna kritika svega onoga što u svijetu ne valja, već naprotiv, umjetnici i umjetnička djela zastupljeni u njoj nastoje iznova promišljati „dobar život" kao kolektivno i individualno iskustvo, naglašavaju kustosice WHW-a.

Izložba postavlja umjetničku subjektivnost kao mjesto s kojeg se može zamisliti napuštanje fatalne dijalektike modernog kapitalizma i misliti izvan nje. Već postoji mnogo moralnih, ekoloških i znanstvenih argumenata kako poštenije organizirati naše ekonomije i oni postaju sve više izvedivi. Odrast, kao jedan od primjera, nije samo načelo koje se zalaže za ekološki održivu svjetsku ekonomiju utemeljenu na ljudskim potrebama. On traži i opipljive načine kako slaviti bogatstvo našeg planeta i svih oblika života na njemu.

Izložba ...o kruhu, vinu, automobilima, sigurnosti i miru otvara se 8. ožujka na Međunarodni dan žena kako bi naglasila svoju feminističku perspektivu. U srcu njezine vizije nalaze se društvena i ekološka reprodukcija te ozbiljno uzima u obzir načine na koji je rad služenja drugima rodno i rasno oblikovan. Izložba slavi održivost i napredak ljudskog života kao i života drugih vrsta koje dijele svijet s nama. Ona predlaže manje napornu i ugodniju svakodnevicu s obiljem komunalnog luksuza i kolektivnog odmora, gdje „dobar život" podržava ekologiju i usmjeren je na boljitak svih. Izložba je otvorena do 8. svibnja 2020.