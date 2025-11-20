Motivi Zagreba u ciklusu akvarela Krešimira Ivića

Osobitost opusa suvremenog hrvatskog likovnog umjetnika, akademskog slikara Krešimira Ivića jest i kompleksni motivi grada Zagreba u kojem je dugo živio i radio (odnedavno, slikar stanuje na obodu grada u sačuvanoj tihoj prirodi).

Mnoge je motive obradio i u ulju i u akvarelu Krešimir Ivić, donoseći uvijek novo, drugačije, svježe viđenje i doživljavanje vrlo poznatih gradskih veduta.

Doista Zagreb na njegovim akvarelima izgleda posve drugačije nego u stvarnosti, ulice i trgovi puno su prozračniji, cijeli je prostor usklađen i grad odaje vrlo otmjeni dojam.

Sve je vrlo prepoznatljivo, svi elementi središta grada, svi motivi koje pamtimo cijeli život. U ovom ciklus oživljeni su svi ti magični prizori u akvarelu s nekoliko brzih, vještih poteza slikara.

Na Ivićevim akvarelima Zagreb izgleda privlačnije, savakako profinjenije i urbanije.

Zagreb u novom ciklusu izgleda upravo onako ga vide mnogi stanovnici, jednostavno izgleda ljepše, čišće, lepršavo.

Slikarska vještina i majstorstvo umjetnika donijela nam je ovaj zagrebački ciklus kako ga vidi zagrebački umjetnik, akademski slikar i glazbenik Krešimir Ivić.