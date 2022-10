Projekcijski program @ Fubar festival glitch umjetnosti

U sklopu osme inačice /'fu:bar/ festivala - godišnjeg programa s fokusom na novomedijskoj umjetnosti s greškom - izdvajamo video projekciju pod nazivom GLITCH CINEMA na kojoj će publika tijekom tri festivalska dana imati priliku pogledati najnovije audiovizualne radove renomiranih i mladih umjetnika i umjetnica koji rade u polju glitch umjetnosti.

Kustosica projekcije, Ejla Kovačević, probrala je među dvjestotinjak prijava 29 intrigantnih naslova različitih stilskih i tematskih preokupacija koji pružaju uvid u različite kreativne i kritičke uporabe glitcha.

U prvom programskom bloku, u utorak 4. listopada u 20 sati, gledamo naslove koji nas kroz meditativne i apstraktne pejzaže uranjanju u intimne svjetove umjetnika (Zsolt Gyenes - Perforated Dream; Jaime Munguia - THE DREAM OF THE DEMIURGE), te koji istovremeno nude kritički osvrt na odnos čovjeka i prirode (magiklantern - memory of a green world).

Drugi blok na rasporedu u srijedu 5. listopada donosi redom visceralne audiovizualne naslove koji na inovativan način promišljaju potrošačko društvo, rad i identitet u post-digitalnom dobu (Death Orgone - Flesh Intolerance; Andrew Edgar - Qausirandom Garagepunk Glitchscroller 2.0).

Zadnji blok koji prikazujemo u četvrtak 6. listopada otvorit će raskošna apstraktna poema JB Friqueta At the mountain of madness, a pored nje gledamo ostvarenja koja se bave sjećanjem i nostalgijom kroz različita inovativna iščašenja starih VHS snimki iz umjetnikovih osobnih arhiva.