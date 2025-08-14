Film Stanke Gjurić nagrađen u Engleskoj

Hrvatska filmašica, pjesnikinja i multimedijalna umjetnica Stanka Gjurić osvojila je međunarodno priznanje "Honorable Mention" na prestižnom RTF Realtime International Film Festivalu. RTF Realtime International Film Festival tek slijedi u listopadu, rezultat žiriranja već je objavljen - Gjurić je među ovogodišnjim laureatima. Glavno će se izdanje održati u engleskom Worcesteru od 17. do 19. listopada, a program će se istodobno odvijati na tri kontinenta - u Africi, Europi i Americi - uz online segment dostupan gledateljima širom svijeta.

Projekcije nagrađenih filmova održat će se na više prestižnih lokacija u Worcesteru: u Swan Theatreu, kulturnom središtu s gotovo 60 godina tradicije; u The Hiveu, modernoj knjižnici i kulturnom centru; te u Odeon Luxe, luksuznom kinu, opremljenom vrhunskom projekcijskom i zvučnom tehnologijom.

Nagrada je dodijeljena za njezin kratkometražni film "Nedišući", snimljen prema istoimenoj pjesmi autorice. Ova filmovana poezija istražuje potrebu za slobodom i složenost unutarnjih emocija u svijetu koji se neprestano mijenja. Kroz simboliku vode i svjetla, film prikazuje prirodu kao nijemog svjedoka klimatskih promjena koje oblikuju naša unutarnja stanja. Poetskim jezikom i sugestivnim slikama, "Nedišući" poziva gledatelja na introspektivno promišljanje o vlastitoj povezanosti s planetom i sobom.

Ova meditativna vizualna poezija odražava unutarnju borbu između vezanosti i oslobađanja, naglašavajući krhkost ljudskog postojanja u stalnoj potrazi za smirenjem i iscjeljenjem.



Realtime International Film Festival (RTF) osnovan je 2016. godine, i od tada se etablirao kao jedan od značajnijih međunarodnih festivala. Orijentiran je na budućnost i tehnološki osvješten, s naglaskom na artističke, kreativne vrijednosti. Poznat je po inovativnom pristupu koji kombinira fizičko i virtualno sudjelovanje, te ugošćuje talentirane autore iz cijelog svijeta. Festival okuplja cijenjeni međunarodni žiri, koji pažljivo vrednuje kvalitetu, originalnost i umjetničku poruku filmova.

RTF slovi za tehnološki otvoren festival koji promiče međunarodnu suradnju, kulturnu raznolikost i inovativne pristupe filmu, a prepoznat je kao mjesto gdje autori mogu predstaviti svoj rad globalnoj publici i uspostaviti kreativne veze s kolegama iz različitih zemalja.

Stanka Gjurić, čiji radovi već godinama osvajaju nagrade i priznanja na međunarodnim festivalima, ovim je filmom još jednom potvrdila svoj prepoznatljiv autorski rukopis - spoj poezije, likovnosti i snažne emocionalne poruke.