"Limeni bubanj" ispred Rudolfovih vojarni

Preksinoćnja projekcija remek-djela europske kinematografije Limeni bubanj (1979.) na Trgu Franje Tuđmana pretvorila je središte Zagreba u veliku ljetnu kino-dvoranu na otvorenom. U sklopu programa "Zagreb, filmski grad", publika je uživala u Oscarom i Zlatnom palmom nagrađenom antiratnom klasiku, snimljenom prema romanu Güntera Grassa, na jednoj od njegovih originalnih zagrebačkih lokacija - ispred Rudolfovih vojarni. Upravo su te zgrade 1979. godine glumile Gdanjsk, a ovdje je snimljena i monumentalna scena nacističkog mitinga s čak tisuću statista.

Pod vedrim zagrebačkim nebom tražila se stolica više, a mnogi su se smjestili na dekice na travnjaku. U publici su bili i Zagrepčani koji su prije 45 godina sudjelovali u snimanju - kako oni iz filmske ekipe, tako i dio statista iz čuvene scene mitinga. Topla ljetna večer, povijesna lokacija i snažna filmska priča stvorili su posebno ozračje koje je na trenutke vraćalo gledatelje u vrijeme kada je film nastajao.

"Ovaj film nikada nije bio aktualniji i treba ga gledati dobro i pažljivo. To je film o generaciji koja je odlučila okrenuti glavu od fašizma, prilagoditi se. On je danas pouka da možemo i moramo bolje", izjavila je kreativna direktorica festivala Milena Zajović najavljujući projekciju.

Program "Zagreb, filmski grad" nastavlja se tijekom kolovoza s novim kultnim naslovima na autentičnim lokacijama zagrebačke filmske povijesti.

U srijedu, 20. kolovoza prilika je za uživanje u Procesu (1962.), klasiku Orsona Wellesa, koji je Zagreb pretvorio u kulisu distopijskog europskog grada. Ova adaptacija Kafkinog remek-djela, u kojoj se Zagreb pojavljuje u ulozi nadrealnog labirinta, projicirat će se na platou Gradec, s pogledom na Katedralu koja je također bila dio filmske scenografije. Istog dana organizira se i pješačka tura najatraktivnijim lokacijama snimanja svjetski poznatih filmova. Tura počinje u 19:30 na Trgu bana Jelačića, a zainteresirani se trebaju najaviti kolektivu EvenTura na instagram profil ili na mail eventurazagreb@gmail.com.



Utorak, 26. kolovoza donosi Božji oklop (1986.), akcijski spektakl s Jackiejem Chanom u glavnoj ulozi. Projekcija će se održati na autentičnoj lokaciji - tržnici Dolac, poznatoj po spektakularnoj sceni jurnjave iz filma. Zanimljivo je da je na snimanju druge scene tog filma u Samoboru Jackie Chan pao s drva i slomio dio lubanje zbog čega mu je u hitnoj operaciji u KBC-u Zagreb ugrađen komad plastike.

Na samom kraju programa, u četvrtak, 28. kolovoza okupljanje je uz veliku pozornicu parka Maksimir, na odgođenoj projekciji jednog od najmaštovitijih dječjih filmova iz novije povijesti hrvatske kinematografije. Moj dida je pao s Marsa (2019.) je originalna SF avantura za obitelj, između ostalog, snimana upravo u najpopularnijem zagrebačkom parku.

Svi filmovi imaju hrvatske i engleske titlove. Program Zagreb - filmski grad nastao je uz podršku Grada Zagreba, Turističke zajednice grada Zagreba, Muzeja grada Zagreba i Konfucijevog instituta Sveučilišta u Zagrebu te u suradnji s lokalnim turističkim vodičima i filmskim djelatnicima.

Više o programu nalazi se ovdje.