Opatija domaćin 23. Liburnia Film Festivala

Od 26. do 30. kolovoza 2025. godine, Opatija će ponovno postati središnje mjesto domaćeg dokumentarnog filma

Uz bogat filmski program, Liburnia Film Festival i ove godine donosi raznovrstan edukacijski program za sve uzraste i razine iskustva - od djece i mladih do odraslih, od početnika do profesionalaca. Sve radionice su besplatne, a broj sudionika ograničen.

LFF Rough Cut, radionica namijenjena autorima i autoricama u završnoj fazi rada na dokumentarnom filmu, održava se 29. i 30. kolovoza u jutarnjim terminima. Radionica je namijenjena filmskim profesionalcima i amaterima, a otvorene prijave i detalji dostupni su na službenim stranicama Liburnia Film Festivala.

Najmlađi, u dobi od 7 do 10 godina, moći će sudjelovati u besplatnoj radionici Animir(ajmo!) od 26. do 29. kolovoza, u terminu od 19:00 do 20:00 sati. Djeca će učiti osnove stop-animacije i izraditi vlastiti kratki animirani film koristeći mobitele, DSLR fotoaparate i aplikaciju Stop Motion Studio. Online prijavnicu pronađite na internetskoj stranici CTK Rijeka, koji provodi radionicu.

Djeca od 10 do 14 godina mogu se uključiti u radionicu igranog i dokumentarnog filma pod nazivom 3-2-1 - Akcija!, koju vodi Martina Goričanec iz Centra tehničke kulture Rijeka. Radionica traje od 26. do 29. kolovoza, svakoga dana od 15:30 do 18:30 sati. Polaznici i polaznice će osmisliti, snimiti i montirati vlastiti film koristeći profesionalnu opremu i DaVinci Resolve softver. Za prijavu na besplatnu edukaciju potrebno je ispuniti prijavu.

Za osobe starije od 16 godina organizirana je radionica Prvi put snimam u suradnji s udrugom Filmaktiv. Pod vodstvom Borka Novitovića, sudionici i sudionice će u pet dana, od 26. do 30. kolovoza, proći kroz sve faze stvaranja dokumentarnog filma - od ideje do montaže. Radionica se održava od 17 do 20 sati, u Villi Antonio i na otvorenom, ovisno o odabranoj temi filma. Nisu potrebne prethodne vještine, sudjelovanje na radionicama se ne naplaćuje, a prijaviti se možete putem online prijavnice.

Rok za prijavu na radioncie Animir(ajmo!), 3-2-1 - Akcija! i Prvi put snimam je nedjelja, 24. kolovoza 2025.

Radionica Dobra priča LFF-a, koju vodi prošlogodišnja laureatkinja festivala Anja Koprivšek, namijenjena je osobama od 18 do 25 godina zainteresiranima za izradu kratkih dokumentarnih videoformi za društvene mreže. Radionica počinje online susretom 21. kolovoza, a nastavlja se susretima uživo od 25. kolovoza u Villi Antonio. Fokus radionice je stavljen na pristupanje protagonistu, postavljanju „pravog pitanja", nošenje s odbijanjem i prepoznavanje trenutka kada se pred kamerom dogodilo nešto stvarno. Radovi polaznika će biti objavljeni na društvenim mrežama LFF-a. Svi zainteresirani za ovu besplatnu radionicu trebaju se prijaviti putem online prijavnice. Rok za prijavu na radionicu je 18. kolovoza 2025.

Otvorene su i prijave za volontere, a svi koji žele biti dio festivalske organizacije mogu se prijaviti putem poziva na službenoj stranici festivala. Više informacija dostupno je u objavi za volontere.

