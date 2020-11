Kako stvarno promijeniti stvari na bolje?

Prava promjena zahtijeva više od toga da radite nešto novo. To također uključuje prestanak onoga što vam ne odgovara i nastavak stvari koje dobro funkcioniraju.

Soren Kaplan radi s velikim poduzećima i ljudima koji su vodeći u svojim područjima kako bi stvorili određene promjene i inovacije. Kao osoba s iskustvom zna što je važno kod donošenja odluka.

"U strategiji je važno ono što ne radimo, kao i ono što smo odlučili činiti", kaže Kaplan za Inc. Prirodno je da želimo novi početak kada želimo promjenu. Nova godina ili posao su pozitivna prilika.

Problem je što često zanemarujemo širi kontekst. Previše ljudi misli da je dovoljno samo donijeti odluku i da će se stvari onda promijeniti. To nije istina.

Promjena nije jednostavna. Moramo promijeniti način razmišljanja i prekinuti navike. Zato preporučuje jedan zanimljiv plan: početak - zaustavljanje - nastavak.

Ovo je vrlo jednostavan princip. Prvo trebamo identificirati stvari koje trebamo početi raditi, onda ih činiti i vidjeti što ne pridonosi procesu. Ako svjesno prestanemo raditi neku aktivnost, moguće je uočiti što ima veći učinak. Svatko može napraviti ovaj plan uz sljedeća pitanja:

1. Početak - Što možete početi raditi kako biste ostvarili svoj cilj?

2. Zaustavljanje - Što trebate prestati raditi kako biste stvorili bolji put prema cilju i ojačali fokus?

3. Nastavak - Što ćete nastaviti raditi kako bi plan uspio?

I to je to... koliko god je teško, vi to sigurno možete - ako stvarno želite!