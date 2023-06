Prljavci u Cave Romane

Jedanaest godina od posljednjeg studijskog albuma "Možda dogodine" i 40 godina od albuma "Korak od sna", dolazi novi materijal Prljavaca. Singl "Stare navike" već se pozicionirao u eterima hrvatskih radio postaja, a oni dolaze 27. srpnja na Rocks&Stars Festival u Cave Romane Vinkuran. Jasenko Houra otkrio je kako odmara, za koju je pjesmu bio siguran da će biti hit, ali i najavio mogućnost snimanja spota za novu pjesmu upravo na spomenutom koncertu!

Jasenko, u jednom ste intervjuu izjavili: "Znaš kako je mlađoj generaciji - njima je pjesma/spot album. Ono što je nama bio album, njima je pjesma''. Kako onda izgleda nastanak jednog albuma u 2023. godini, koliko su se stvari promijenile?

"Naprosto je najbitnije da čovjek evoluira i da se prilagodi svemu što se događa u digitalnom i medijskom svijetu. No, iskustveno mislim da je način na koji smo nekada radili albume i svijest o tome da na albumu mora biti 15 pjesama koje moraju biti dobre. Što se tiče imena, radni naziv novog albuma je bio Babylon Berlin na početku, ali hoće li ostati Babylon Berlin ili ne, to ćemo još vidjeti."

Oduvijek ste furali neki svoj film, počeli ste iz garaže. I kažete često da niste estradni štos već ulični bend kojem se dogodio uspjeh. Kako gledate na današnje, nazovimo ih instant uspjehe, koji se događaju u raznim shoowima i zahvaljujući sve većoj popularnosti društvenih mreža?

"Bojim se da se u toj hiperprodukciji, nisam siguran u ovo što ću sada reći ali, pojedini izvođači i kod nas i na svjetskoj sceni, uopće ne sjećaju koju su pjesmu ili hit pjevali prošle godine."

Najavili ste i da će drugi spot biti za pjesmu 'Makni se metar, dva od mene'. Imate li već plan s kime surađujete na spotu?

"Svakako ćemo ovih dana odlučiti o definitivnom izlasku kompletnog materijala i još jednom odlučiti što će biti drugi singl, hoće li biti "Makni se barem metar dva od mene" ili druga pjesma i točno tko će raditi drugi spot. To će ovisiti o trenutnoj situaciji jer je tijekom ljeta dosta teško sve uskladiti, a nije nemoguće da jedan dio spota bude snimljen i za vrijeme koncerta u Cave Romane."

Jeste li ikada znali, dok ste prvi put izvodili neku pjesmu, da će to biti hit? Koja je tajna da već 40 godina punite dvorane i trgove?

"Mislim da sam samo za jednu pjesmu bio siguran da će biti hit. I to je "Mi plešemo". A za ove druge nikad mi nisu uspjele te prognoze i nisam se želio opterećivati time. Moje je da pišem pjesme. Nisam siguran koja je tajna, možda je između ostalog Kazalište predodređeno da svira na velikim binama što je vrlo zahtjevno."

Vaše se pjesme doslovno prenose s generacije na generaciju i čini se da su uvijek neki novi klinci u prvim redovima. No, je li vama i dalje jednako uzbudljivo stati na pozornicu?

"Ovo je ujedno i odgovor na prošlo pitanje "koja je tajna" jer se generacije izmjenjuju i zapravo dolaze, ja bih to nazvao, vidjeti svjedoke nekog drugog vremena o kojem znaju sve najljepše, o novom valu i o pričama koje idu sa generaciju na generaciju. A onda je to apsolutno motiv za Kazalište da bude još bolje na koncertima."

Što radite u slobodno vrijeme, kako se opuštate?

"U slobodno vrijeme najviše volim čitati, gledati sport, slikarstvo i uglavnom sve što me relaksira i što je na neki način moj obrambeni štit od neurotičnog svijeta kojeg danas poznajemo."

Ovoga ljeta čeka vas nastup u starom istarskom kamenolomu. Koje je najzanimljivije, odnosno najčudnije mjesto na kojem ste nastupali?

"Nema čudnih mjesta, jer kad počnete vježbati u autolimarskoj radioni među autima koji se popravljaju, mislim da nijedno mjesto ne može biti čudno. Ali, postoji jedno mjesto za koje sam naprosto vezan jer je spoj nečeg čudnog. To je najstariji maskenbal koji postoji u Europi i održava se u Vevčanima u Makedonij, gdje su sudionici uglavnom maskirani u životinje (vukovi, medvjedi...) No, moram priznati da me se to toliko dojmilo da smo skupa sa organizatorima ostali nerazdvojni prijatelji."

Cave Romane je najposebnija pozornica na otvorenom u Hrvatskoj, akustika je sjajna, a publika dolazi iz svih dijelova Hrvatske, ali i svijeta. Imat će prilike čuti stare hitove, ali i novitete s albuma Stare navike?

"Sa novog albuma čuti će, naravno, pjesmu "Stare navike", a sada hoćemo li izvesti još koju novu pjesmu, to ćemo još vidjeti. Veselimo se koncertu."

Dođite 27. srpnja na Rocks & Stars Festival @ CaveRomane, uživajte u koncertu legendarnih Prljavaca i budite dio spota koji će se snimati na najspektakularnijoj pozornici u ovom dijelu Europe. Požurite i ulaznice kupite na ovom linku.