PAIN i Ensiferum stižu u Močvaru

Nakon 14 godina u sklopu velike europske turneje "I AM" u Zagreb se vraćaju švedski industrial metalci PAIN! Njima će se na pozornici kao posebni gosti pridružiti finske folk metal legende Ensiferum, dok će imena predgrupa biti objavljena uskoro. Datum ove izuzetne metal gozbe je 26. listopada (četvrtak), a mjesto je Močvara. Early bird ulaznice po cijeni od 26 eura mogu se kupiti u Dirty Old Shopu i na njihovom webu do 15.6. ili isteka zaliha, a nakon toga će im cijena biti 30 eura. Na dan će ako ih ostane koštati 34 eura.

PAIN je nastao 1996. u švedskom gradu Ludvika, a osnivač mu je multitalentirani Peter Tägtgren. On je inače i jedini stalni član, najpoznatiji po radu s bendom Hypocrisy. Stilski ga se može odrediti kao kombinaciju heavy metala, elektroničke glazbe i techna iz 80-ih. PAIN je dosad izdao osam albuma na kojima su se našli hitovi kao što su "End Of The Line', 'Shut Your Mouth', 'Same Old Song', 'Follow Me' i 'Coming Home'. Zagrebačka publika ih je imala priliku upoznati 2009. kad su u Ciboni nastupali kao predgrupa Nightwishu. U sklopu ove turneje posjetit će 17 država i čak 33 grada, a Peteru će se na pozornici pridružiti njegov sin Sebastian na bubnjevima, Jonathan Olsson na basu (nedavno nastupao u Močvari s bendom Dynazty) i Sebastian Svalland na gitari.

Ensiferum je finski melodični folk metal bend nastao 1995. u Helsinkiju, a ime bi im se moglo prevesti s latinskog kao "oni koje nose mač". Bend je dosad izdao osam albuma, a posljednji od njih, "Thallasic" će sada po prvi put predstaviti domaćoj publici. Nakon pet godina vraćaju se u Močvaru još jednom opravdati reputaciju sjajnog live benda koji ima jako puno navijača među hrvatskim metalcima. Članovi benda su Markus Toivonen (gitara, back vokal), Petri Lindroos (vokal, gitara), Sami Hinkka (bas), Janne Parviainen (bubanj) i Pekka Montin (klavijature).