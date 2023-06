Morcheeba dolazi u Pulu na novu koncertnu lokaciju

Prekrasan novi pulski koncertni prostor bit će sjajna lokacija za jedan od najpoznatijih svjetskih bendova i miljenika domaće publike. Malo rimsko kazalište ugostit će Skye i Rossa koji donose presjek karijere Morcheebe, kao i njihov osobni autorski potpis.

Morcheeba - "Undress Me Now"

Morcheeba je u gotovo tri desetljeća postojanja u glazbenoj povijesti upisana kao jedan od najprepoznatljivijih bendova. Ono što je za Morcheebu počelo 1995. godine u Londonu s probojem trip-hopa i debitantskim EP-om "Trigger Hippie", označio je put prema međunarodnom uspjehu. Debi album "Who Can You Trust?", jedan od kritički najcjenjenijih "Big Calm" ili nasljednici poput "Fragments of Freedom" ili "Charango" izrodili su brojne globalne hitove poput "Rome Wasn't Built in a Day", "The Sea", "Trigger Hippie", "Undress Me Now" ili "Part Of The Process". Do sada su objavili ukupno deset albuma od kojih je najnoviji "Blackest Blue", a za hvaljeni album kritika kaže da je izvanredan i svjež.

Morcheeba - "Rome Wasn't Built in a Day"

Spajajući elemente trip-hopa, alternativnog rocka, R&B-a i downtempa, Morcheeba je svojom glazbenom pričom kroz žanrove od 90-ih naovamo postao jedan od najpoznatijih svjetskih bendova. Kroz impresivnu karijeru zavrijedili su horde fanova po cijelom svijetu, ali su i jedan od izvođača koji se kroz svoje djelovanje jako posvetio fanovima iz Hrvatske. Nastup u pulskom Malom rimskom kazalištu još je jedan poziv na magičan susret s Morcheebom.

Early bird ulaznice su u pretprodaji po cijeni od 35 eura, a na dan koncerta za ulaznicu će trebati izdvojiti 40 eura. Ulaznice se mogu pronaći na svim prodajnim mjestima Eventima, kao i na www.eventim.hr.

Organizator koncerta je Arheološki muzej Istre.