Prilika za poljubac iz snova

Leptirići u trbuhu, nervoza, uzbuđenost, zamišljena srca koja lete oko vas... Tako je, pričamo o poljupcu. Prvi poljubac najbolje pamtimo; na kraju krajeva ipak nam je to prvi poljubac, bez obzira je li vam ostao u dobrom ili lošem sjećanju. Sigurni smo da se u sekundi možete sjetiti gdje ste se prvi put poljubili, s kim i što ste sve osjećali prije i poslije tog velikog trenutka.

U spomen na sve nostalgične osjećaje i uspomene, 07.07. slavimo Međunarodni dan ljubljenja. Ovo je sjajna prilika da se posvetite svom partneru, tajnoj simpatiji ili osobi koju želite poljubiti. S vremena na vrijeme, potreban nam je podsjetnik da cijenimo veze koje imamo u životu, a sad je idealna prilika da napokon poljubite nekoga o kome sanjate već dugo.

Za početak, par činjenica! Provjerite koliko zapravo znate o ljubljenju, a možda naučite nešto novo:

Jedan poljubac sadržava do 80 milijuna bakterija koje mogu ojačati imunitet.

U prosjeku, provedemo preko 300 sati života ljubljeći se.

Svjetski rekord za najdulji poljubac je 58 sati, 35 minuta i 58 sekundi.

U Star Trek-u, 1966. godine, prikazan je prvi međurasni poljubac.

Usne su 100 puta senzitivnije od vršaka prstiju.

Snažan poljubac može potrošiti do 6 kalorija po minuti.

Sada kad sve znate, možemo nastaviti na najbolji dio - ljubljenje. Kako bismo vam pomogli da svaki poljubac koji dobijete ili date u budućnosti bude pamtljiv kao i prvi poljubac, LELO je tu s par ideja s kojima ćete začiniti svaki poljubac.

ZAPLEŠITE JEZIKOM

Jedan, dva, tri, jedan, dva, tri... Znamo kako je ples danas popularan (da, vidjeli smo vaš Tik Tok), pa imamo odličnu ideju! Što mislite o tome da umjesto rukama i nogama, zaplešete usnama? Zaplešite jezikom! Ovaj poljubac vrti se oko ritma jezika. Pomičite jezik gore, dolje, okolo i uživajte u uzavreloj atmosferi. Ovo su jedini koraci koji su vam potrebni za savršen poljubac!

50 NIJANSI RUŽA

Poljubac tu, poljubac tamo. Tko kaže da su poljupci namijenjeni samo za usta? Drugi dijelovi tijela su isto željni poljubaca. Stavite omiljeni ruž i ostavite tragove po cijelom partnerovom tijelu kako bi začinili stvari. Pobrinite se da su poljupci nježni (ili ne ;) ), senzualni i nezaboravan. Počnite s licem, vratom, rukama... Nakon nekog vremena, pronaći ćete ''Ah!'' i ''Oh!'' točke koje izluđuju vašeg partnera. Za dodatne bodove, preporučujemo vam ENIGMA - luksuzni dvostruki masažer koji kombinira najbolje iz oba svijeta. Moćnim soničnim valovima vani i nježnim vibracijama iznutra, ENIGMA podražuje sva prava mjesta kako biste doživjeli nezaboravne orgazme za koje niste znali da su mogući. Uživajte u igranju!

ISPOD MASKE

Neka su istraživanja pokazala kako vas ljubljenje s drugom osobom može izložiti neželjenim virusima kojima smo okruženi u zadnje vrijeme. Iskreno, ljubljenje s drugom osobom nije uvijek najbolji način da se fizički zbližite. No, ovo ne znači da trebate odustati od ljubljenja, već trebate biti malo kreativniji. Probajte Eskimo poljubac. Eskimo poljubac, još znan kako i Kunik, poljubac nosom, ili Honi pozdrav, je kada se dvije osobe približe jedna drugoj, dodirnu nosom i gornjom usnom, te duboko udišu. Budite u trenutku i dišite uz svog partnera.

KAO IZ SAPUNICE

"Ahh, Alejandro, bésame, bésame me mucho!" Ovo su riječi od kojih nas prolaze trnci. Španjolske sapunice su najbolji prikaz koliko dramatičan i strastven jedan poljubac može biti. Vrijeme je da prestanete sanjariti o poljupcu iz sapunice i uzmete stvari u svoje ruke! Dođite do partnera, čvrsto ga zagrlite, i prije nego što ga strastveno poljubite, šapnite mu ''Besarte es como ver las estrellas!''. Ovo znači ''Ljubiti te je poput gledanja zvijezda'', no zvuči romantičnije na španjolskom. Zahvalite nam kasnije. ;)

VATRA I LED

Uz ljeto su došle visoke temperature i znoj - ugh! Nema šanse da ćete biti raspoloženi za poljubac koji će vas još više zagrijati. Iz ovog razloga, smislili smo odličan recept za ljetne poljupce. Glavni sastojak? Led! Stavite kockicu leda u usta i razmijenite ju s partnerom dok se ljubite. Poljubac će ostati vruć i strastven, ali i osvježavajuć. Što čekate? Brzo provjerite imate li dovoljno leda!

VRIJEME JE ZA AVANTURU

Ne brinite se, nećemo vam predložiti neki klišej poput Spiderman poljupca ili nečeg divljeg. Kad kažemo avanturistički poljubac, mislimo na nešto puno, puno veće. Ovih dana, avanture su u potpunosti drugačije nego prije i trebate puno hrabrosti kako biste napravili nešto što želite. Neka ova avantura bude u obliku poljupca. Poljubite osobu koju želite, kada želite i gdje želite. Ljubav je tu za sve! :)

Nadamo se kako su vas naše ideje potaknule da ostvarite svoj poljubac iz snova. Čak i ako vam je prvi poljubac ostao u lošem pamćenju, to ne znači da će tako ostati i svaki drugi. Naše ideje osiguravaju vam moderno i zabavno poboljšanje vaših tehnika ljubljenja tako da ćete ih sigurno nadograditi na potpuno novu razinu. Koji poljubac ćete prvo probati?