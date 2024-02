Pričate li u snu?

Pričanje u snu može biti vrlo smiješno, zabavno, fascinantno ali i sramotno. Možda ste pričali o nečemu što ste sanjali, odnosno proživjeli tog dana, a možda ste i otkrili onome pored vas puno više nego što ste željeli.

Ljudi u snu pričaju najviše 30 sekundi po epizodi, no neki mogu pričati više puta u istoj noći. Ponekad su to vrlo jasni izrazi i možete potpuno shvatiti što osoba govori. Međutim, katkad će to biti i mumljanja koja se teško dešifriraju.

Dok ih slušate, činit će vam se da se obraćaju sami sebi. Neki šapću, a neki i viču.

"Prema mom iskustvu, pričanje u snu može biti povezano sa pretopterečenošću živčanog sustava koji nastaje zbog prekomjernog gledanja u ekrane prije spavanja ili poveće količine ispijenog kofeina tijekom dana", kaže dr. Nerina Ramlakhan, terapeutkinja i stručnjakinja za probleme spavanja.

Ako inače ne pričate u snu, a odjednom ste počeli, to može biti i zbog sljedećih razloga:

- određenih lijekova

- emotivnog stresa

- temperature

- mentalnih poremećaja

Također, do pričanja u snu može doći kod osoba koje su prema sebi stroge, odnosno, kod onih koji pred sebe stavljaju jako puno obveza, perfekcionisti, ali koji često ne izgovaraju na glas ono što žele reći.

Tada se događaju situacije da to "izađe" tijekom sna, dodaje uz napomenu da su zapadnjački narodi kronično neispavani.