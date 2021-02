Pretjerujete li s jabukama?

Jabuke su čisto zdravlje, barem za većinu ljudi - ukusne, pune vitamina i minerala, pa ipak bi neki ljudi trebali pripaziti koliko ih jedu.

Naime, nutricionist Serena Poon objašnjava da je ovo ukusno voće izvrstan izvor prehrambenih vlakana koji pospješuje zdravlje naših crijeva i probavnog sustava.

Također, jabuke su pune vitamina C i kalija. Sve su to odlični dodaci našoj prehrani, ali kao i u mnogim drugim stvarima, ako previše konzumirate jabuke to se može negativno odraziti i na vaše zdravlje.

Poon kaže da bi prosječna osoba trebala pojesti jednu do dvije jabuke dnevno. Ako jedete više od toga, mogli biste osjetiti neke neugodnosti.

Dodatni stres za crijeva - Poon kaže da se jabuke visoko kotiraju i obično se ne preporučuju osobama koje imaju često nadutost, plinove ili probleme s probavom.

Fluktuacije šećera u krvi - budući da jabuke sadrže dosta ugljikohidrata, mogu pružiti dozu energije prije ili nakon vježbanja. Možda ćete doživjeti i podizanje raspoloženja jer vam pomažu u oslobađanju serotonina, smatra stručnjak za ishranu dr Josh Axe. Međutim, on kaže da ako jedete previše jabuka, mogli biste primijetiti oscilacije šećera u krvi, a to bi vas moglo navesti i da žudite za većom količinom šećera. „Za ljude s lošim metaboličkim zdravljem ili dijabetesom, previše šećera iz voća može pogoršati osjetljivost na insulin ili ometati učinak lijekova za dijabetes", kaže dr Axe.

Pesticidi - nažalost, jabuke su redovno na spisku voća koje se najviše tretira pesticidima. „Pesticid difenilamin je kemijska supstanca koja se obično nalazi na jabukama, a koja je zabranjena od strane Europske unije, jer je potencijalno kancerogena. Ako jedete previše jabuka koje su tako tretirane, to može značiti i da jedete previše kemikalija", kaže Poon. Međutim, broj jabuka koje bi trebalo konzumirati kako bi ove kemikalije stvarno imale negativan učinak na vaše tijelo bio bi nevjerojatno veliki broj, piše Eat This, Not That. Prema analizi organizacije „Alliance for Food and Farming" (AFF), žene bi mogle pojesti do 850 jabuka pre nego što bi ti pesticidi mogli imati štetne učinke na njihovo tijelo. Ipak, uvijek je dobro znati što se nalazi u onome što konzumirate.

Probavne smetnje - svima su nam potrebna vlakna u ishrani, ali kad ih konzumiramo previše, Poon kaže da to može dovesti do probavnih problema, uključujući nadutost i zatvor. Kako objašnjava, većini ljudi treba između 20 i 40 grama vlakana dnevno, u ovisnosti o dobi i spolu. A ako unesete više od 70 grama, to se često smatra prekomjernim unosom. Iako biste trebali pojesti oko 15 jabuka da biste unijeli 70 grama vlakana, bitno je razmotriti i druge izvore vlakana u ishrani, poput graha, cjelovitih žitarica i ostalog povrća. Ako jedete zdravu hranu bogatu vlaknima i uz to pojedete tri do četiri jabuke dnevno, mogli biste iskusiti ovu nuspojavu.

Stoga, jedite jabuke - ali oprezno...