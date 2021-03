Prepoznajte da vam nešto fali u tijelu

Naše tijelo zna kad nam nešto nedostaje, a nezgodno je u cijeloj priči činjenica da u tom slučaju to može prilično nezgodno pokazati.

Postoji nekoliko uobičajenih problema koji mogu biti uzrokovani nedostatkom hranjivih tvari u organizmu.

Crvena koža - loša prehrana i sunce neprijatelji su zdrave kože. Nedavno istraživanje sa Sveučilišta u Kaliforniji pokazalo je da je tipični zapadnjački prehrambeni obrazac, prehrana bogata prerađenom hranom bogatom masnoćama i šećerom, zajedno sa slabim unosom cjelovitih žitarica, voća i povrća, povezan s nastankom upale kože i razvojem psorijaze kod miševa. Kako biste smanjili rizik, birajte prehranu s cjelovitim namirnicama, vlaknima i ograničenom količinom zasićenih masti.

Lomljiva kosa ili gubitak kose - gubitak kose može se dogoditi iz više razloga. Može biti genetski ili uzrokovan hormonalnim problemima, a možete da ga doživjeti poslije poroda ili nakon stresnog životnog događaja. Također, u posljednje vrijeme postoje izveštaji o osobama koje su preležale covid-19, a koje su kasnije imale problema s gubitkom kose. To također može biti nuspojava korištenja određenih lijekova ili može biti povezano s drugim zdravstvenim problemima poput problema sa štitnjačom. Gubitak kose također može ukazivati ​​na to da vam možda nedostaju proteini i esencijalne masne kiseline. Istraživanje objavljeno u časopisu Journal of International Dermoscopy Society otkrilo je da su određeni prehrambeni nedostaci utjecali i na strukturu i rast kose. Osim cinka, niacina i biotina, utvrđeno je da su aminokiseline, koje se nalaze u proteinima, i esencijalne masne kiseline bitne komponente zdrave kose. Također je otkriveno da prekomjerni unos vitamina A i selena može rezultirati gubitkom kose.

Krvarenje desni - možda ne konzumirate dovoljno hrane bogate vitaminom C. Krvarenje desni može biti znak mnogih stvari, uključujući gingivitis, ili se može javiti kao posljedica prejakog četkanja ili čišćenja koncem, piše Today. Međutim, nedavna metaanaliza pokazala je da krvarenje desni također može biti znak nedostatka vitamina C. Studija je takođe zaključila da bi povećano konzumiranje vitamina C moglo pomoći kod određenih problema s krvarenjem. Sigurno nema ništa loše u povećanom unosu vitamina C putem hrane, a postoje jednostavni načini za to. Grickajte papriku i brokulu, a tijekom dana birajte voće bogato vitaminom C poput naranče i drugih agruma, kivija i bobičastog voća.

Rane koje sporo zarastaju - to bi se moglo dogoditi zbog nedostatka vitamina B u prehrani. Iako postoji više uzroka težeg zarastanja rana, poput kroničnih bolesti i starenja, studije pokazuju da uzrok može biti i nedostatak vitamina grupe B, piše Today. Da biste u prehranu unijeli potrebnu količinu ovog vitamina, prebacite se na cjelovite žitarice, nemasno meso, jaja, mahunarke i tamno lisnato zeleno povrće.

Zatvor ili napuhnutost - do zatvora i naknadne napuhnutosti može doći uslijed nedovoljnog unosa vode i vlakana. Višestruka ispitivanja utjecaja vlakana u prehrani pokazuju da premalo ovog neprobavljivog dragulja može dovesti do problema s probavom. Problemi sa zatvorom mogu se smanjiti ako u prehrani imate odgovarajuće osnovne sastojke, vlakna i vodu. Preporučene količine vlakana je između 25 i 35 grama dnevno iz izvora poput voća, povrća, orašastih plodova, sjemenki i cjelovitih žitarica. Tako ćete, osim što ćete u prehranu unositi dovoljno vlakana, biti sigurni da ste unijeli dovoljno tekućine. Dehidracija je ključna komponenta za pogoršanje zatvora.

Stoga, ono što je potrebno, unesite koliko treba - ima dovoljno članaka na našem portalu za sve probleme koji se navode.