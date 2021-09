Premijera "Treba se znati ponašati" u Komediji

'Table Manners' dio je hit-trilogije jednog od najuspješnijih i najizvođenijih britanskih komediografa Sir Alana Ayckbourna pod nazivom "Normanova osvajanja", koja iz tri različite perspektive prikazuje katastrofalan vikend koji šestero istih protagonista provodi na starom seoskom vlastelinstvu u engleskoj provinciji, pri čemu se "Treba se znati ponašati" odvija u blagovaonici, "Living Together" u dnevnoj sobi, a "Round and Round the Garden" u vrtu.

Tri dijela serijala ovog nagrađivanog kazališnog sit-coma mogu se gledati uzastopno ili odvojeno, i to bilo kojim redoslijedom, a iako ih nije napisao s ambicijom da se odigravaju simultano, Ayckbourn ih je nevidljivo spojio, pa se tako neke scene u različitim dijelovima preklapaju, a u nekoliko navrata izlazak nekog lika iz prostorije u jednom dijelu trilogije znači njegov ulazak u prostoriju u drugome.

U sva tri dijela provodni je lajtmotiv naslovni lik Norman i njegovi neuspjeli pokušaji romantičnih zbližavanja, osujećeni praktički i prije nego li su uopće i počeli.

Kritika najboljim uvodom u trilogiju smatra upravo "Treba se znati ponašati", komad u kojemu se Norman sa svojim abortivnim ljubavnim nasrtajima i nepristojnim disrupcijama pojavljuje tek u drugome činu, što ostavlja dovoljno prostora za upoznavanje s ostalim likovima, njihovim osobnostima i međusobnim odnosima u prvome činu.

Komedijina produkcija toga teksta otkriva da je upravo taj prvi čin napučen najsmješnijim situacijama i obratima, pun duhovitih dijaloških razmjena tipične britanske komedije karaktera.