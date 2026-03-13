Prekinimo akademsku suradnju s Izraelom!

"Dok se genocid nad Gazom i dalje provodi pod krinkom lažnog primirja, a obnovljena je agresija na Libanon, Zapadnu obalu, Siriju i Iran - hrvatsko i europsko suučesništvo u zločinu ne staje! Iz europskog proračuna izdvajaju se stotine milijuna eura za proizvodnju aparature genocida za Izraelske okupacijske sile, a hrvatskim institucijama krvave su ruke!

Europska unija kroz program Obzor Europa (Horizon Europe) financira akademsku suradnju između sveučilišta, instituta i privatnih poduzeća unutar zemalja članica. Međutim, .Država Izrael ima posebni sporazum kojim sudjeluje u programu kao bilo koja država članica Europske unije. Tako je EU od 2021. Izraelu dala preko 1,1 milijardu eura

Izraelski Obzor projekti uključuju ulaganja u bespilotne letjelice, oružje (Elbit i Israel Aerospace Industries), kao i u tzv. „anti-terorističke projekte" razvoja nadzora, tehnika ispitivanja i korištenja umjetne inteligencije u svrhu represije.

A hrvatske znanstvene institucije nisu nevini promatrači. Fakultet elektronike i računarstva u Zagrebu sa Sveučilištem u Haifi, koje je poznato po svojoj podršci izraelskoj vojsci, proizvodi podvodne komunikacijske sustave s jasnom primjenom u izraelskoj ratnoj mornarici. FER na još jednom projektu surađuje s izraelskom kompanijom GenCell, inače nagrađivanom za svoj „doprinos domovinskoj sigurnosti." Institut Ruđer Bošković sudjeluje u proizvodnji podvodnih nadzornih sustava, zajedno s Izraelskim okupacijskim snagama, izraelskim Ministarstvom obrane i Rafael Advanced Defence Systemsom.

No čak i oni projekti koji ne proizvode tehnologiju nadzora i smrti, u službi su normaliziranja i odobravanja izraelske državne politike. Sveučilišni računski centar (SRCE), Hrvatska akademska i istraživačka mreža (CARNET), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Ministarstvo gospodarstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, KBC Sestre milosrdnice, Medicinski fakultet u Zagrebu, Filozofski fakultet u Zagrebu, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Arheološki muzej u Zagrebu, Hrvatski šumarski institut i Agencija za mobilnost i programe EU također surađuju ili su unazad zadnje dvije godine, koliko svjedočimo ovoj posljednjoj iteraciji izraelske agresije nad palestinskim narodom, surađivali s izraelskim institucijama na Obzor projektima. Sveučilište u Splitu i Fakultet političkih znanosti u Zagrebu također surađuju s izraelskim institucijama, iako ne preko Obzora.

Izraelska okupacija, režim aparthejda i masovnog nadzora palestinskog stanovništva nosi pečat hrvatske akademije, naših fakulteta i institucija. Odbijamo svoja znanja i vještine primjenjivati u službi genocida! Odbijamo da se kupuje naša šutnja! Kao što je i Rusija još u travnju 2022. u potpunosti izbačena iz Obzora uslijed njezina napada na Ukrajinu, isto tražimo i za Izrael!

Zato u petak 27. ožujka od 17 sati na Europskom trgu tražimo potpuno isključenje Izraela iz programa Obzor, zajedno u koordinaciji sa studentima u više od 20 gradova diljem Europe, gdje studentske inicijative po drugi put istovremeno organiziraju prosvjede i blokade na svojim fakultetima i kod europskih institucija.

IZRAELE, MAKNI NAM SE S OBZORA!"