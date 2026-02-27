Čak 1487 prijava na SHIP

U samo tri godine SHIP se pozicionirao kao važna točka na međunarodnoj showcase mapi, a interes izvođača koji žele stati na jednu od šest festivalskih pozornica to jasno potvrđuje. Selekcija je u punom zamahu, a mi se veselimo skorom izlasku programa.

AJMO zajedno u Zaboku

U zabočkom Regeneratoru 14. veljače okupili su se korisnici druge sezone projekta AJMO!, koji provode Ured za izvoz glazbe Hrvatska i Ministarstvo kulture i medija RH. Veljača se, upravo zahvaljujući ovom projektu, istaknula kao jedan od koncertno najbogatijih mjeseci u godini, a susret u Zaboku bio je prilika da se iskustva s terena stave u zajednički kontekst.

Cjelodnevni program kroz predavanja, razgovore i panel-diskusije bio je posvećen ne samo razmjeni iskustava, već i konkretnim znanjima i alatima koji organizatorima pomažu da njihovi programi budu dugoročno održivi, vidljivi i profesionalno producirani.

MENT 2026

I u veljači se hrvatska glazba mogla čuti na međunarodnim showcase pozornicama. U službenom programu MENT Ljubljana nastupila su tri izvođača - disco pop mutanti Ki Klop, psihodelični sevdah dvojac Dunjaluk i indie emotivci Kaleido.

Ljubljana nije bila samo koncertna stanica, već i važno mjesto susreta s partnerima i kolegama iz industrije.

Upoznajte New Faces 2026

MENT Ljubljana bio je mjesto službenog predstavljanja nove, četvrte generacije New Faces.

Ova inicijativa Ureda za izvoz glazbe Hrvatska i regionalnih partnera, okuplja 10 mladih glazbenih profesionalaca do 30 godina iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bugarske i Sjeverne Makedonije. Odabrani su među rekordnih 140 prijava, zbog svog dosadašnjeg rada, motivacije i potencijala da oblikuju budućnost glazbene industrije.

Nova pojačanja u SHIPu

SHIP Festival ove sezone dobio je dva nova pojačanja - Jeana Santanu i Luciju Ivaniš, studente koji svoj akademski fokus usmjeravaju upravo na organizaciju glazbenih događanja.

Jean, student diplomskog studija na Berklee Valencia, dolazi s praktičnim iskustvom rada na koncertima i događanjima uživo. Kroz micro-internship raduje se sudjelovanju u pretprodukciji festivala i dubljem uvidu u organizaciju međunarodnog showcase događanja.

Lucija je studentica nizozemskog Breda University of Applied Sciences. Tijekom svog stažiranja aktivno prati rad tima u planiranju, logistici i komunikaciji, a kroz svoj akademski projekt istražuje kako konkretan rad na festivalu može doprinijeti i organizaciji i njezinu profesionalnom razvoju.