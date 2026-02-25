AI za pomoć osobama s dijabetesom tipa 2

danas sa vama dijelimo vijest o istraživanju koje se na Institutu Ruđer Bošković (IRB) provodi u sklopu NATO-ova programa Znanost za mir i sigurnost (Science for Peace and Security - SPS), a koje bi moglo unaprijediti sigurnost profesionalnih korisnika - od obrambenog sustava i hitnih službi do zdravstvenih djelatnika.

U praksi se pokazuje da mnogi današnji zaštitni tekstili gube učinkovitost nakon dugotrajnog nošenja, izlaganja vatri, UV-zračenju, vlazi i učestalih pranja. Zaštitni slojevi s vremenom se ispiru ili degradiraju, a pojedine kemikalije korištene u tretmanima otvaraju pitanja sigurnosti za zdravlje i okoliš.

Dodatno, u zahtjevnim uvjetima rada, od višesatnih smjena na otvorenom do intervencija u ekstremnim situacijama, raste potreba za materijalima koji istodobno pružaju pouzdanu zaštitu, higijensku sigurnost i dugotrajnost.

Multidisciplinarni tim predvođen znanstvenicama s Instituta Ruđer Bošković kroz projekt SAFEGUARD razvija novu generaciju zaštitnih tekstila s inovativnim oblogama koje istovremeno pružaju otpornost na vatru, antimikrobnu zaštitu protiv bakterija i gljivica te povećanu UV-zaštitu, te koji zadržavaju učinkovitost i nakon višekratne uporabe i pranja.

Na IRB-u istraživaki tim razvija i dorađuje zaštitni sloj koji se nanosi na tkaninu. U Švicarskoj se, u Saveznom laboratoriju za znanost i tehnologiju materijala, provjerava koliko dobro takva tkanina sprječava rast bakterija i gljivica, dok u Austriji, na Institutu za farmaceutske znanosti Sveučilišta u Grazu, znanstvenici ispituju sigurnost materijala u kontaktu s kožom.

U priopćenju donosimo detalje o projektu, međunarodnoj suradnji i izjavu voditeljice dr. sc. Nives Matijaković Mlinarić s IRB-a.

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU: