Hrvatska Mensa u subotu održava testiranje inteligencije

Uoči 19. Tjedna psihologije, Hrvatska Mensa održava prvo ovogodišnje testiranje inteligencije u subotu 7. ožujka na Filozofskom fakultetu. Jedna od najvažnijih tema svakog Tjedna psihologije je upravo inteligencija - sposobnost učenja, rješavanja problema, prilagodbe i razumijevanja svijeta.

„Svima onima koji će pristupiti testiranju, želimo skrenuti pozornost na jednu od ideju vodilja Tjedna psihologije, a to je da se inteligencija u širem smislu promatra kao skup sposobnosti koje se mogu razvijati, poticati i koristiti za osobni rast i dobrobit društva", istaknuli su iz Hrvatske Mense.

Krajem prošle godine Hrvatska Mensa je ponovno brojala rekordan broj članova, točnije 1445, što je povećanje za dvostruko u odnosu na razdoblje od prije pet godina. To je doprinijelo i napredovanju u krovnoj organizaciji Mensi International, u okviru koje se Hrvatska Mensa s 342 člana na milijun stanovnika pozicionirala na 7. mjesto od ukupno 42 nacionalne Mense.

Prijava na testiranje moguća je putem webshopa Hrvatske Mense webshop.mensa.hr, na kojem se može pronaći više informacija o testiranju, a na kojima primarni cilj nije postati članom Hrvatske Mense, nego testirati inteligenciju, što se i naglašava na svakom testiranju. Minimalna dobna granica za pristupanje testiranju je 14 godina, a mlađi od 18 godina trebaju doći u pratnji roditelja ili staratelja. Testovi inteligencije koji se koriste su rodno i dobno neutralni, zasnivaju se isključivo na slikama, te za uspješan rezultat na testu nije potrebno prethodno znanje, poznavanje matematike, razina obrazovanja niti znanje jezika.

Osim ugodnih druženja i zanimljivih putovanja, Hrvatska Mensa nudi članovima i niz pogodnosti, u rasponu od posebnih pogodnosti i popusta kod telekomunikacijskog operatora A1 Hrvatska do putovanja vlakom na svim relacijama unutar Hrvatske uz 50 posto popusta u suradnji s tvrtkom HŽ Putnički prijevoz, a članovi popuste mogu ostvariti i kod sljedećih partnera: Sveučilište Algebra Bernays, C.I.A.K. Auto, Croatia Airlines, PassSport, HGSPOT, portal Telegram, Verbatoria Hrvatska, Sova - škola za strane jezike, Magic Omens, Kliker - IT centar za djecu, moj-toner.com, u escape roomovima i kazalištima, te kod ostalih partnera koje je moguće pronaći na mensa.hr/prijatelji.

Sve ostale informacije o Udruzi možete pronaći na službenim stranicama www.mensa.hr.