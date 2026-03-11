Međimurske tvrtke izlaze iz ureda

U regiji u kojoj je nezaposlenost među najnižima u Hrvatskoj, a tvrtke već godinama traže nove djelatnike, pitanje kako zadržati dobar tim postalo je jednako važno kao i pronalazak novih zaposlenika. Poslodavci sve češće govore o radnoj kulturi, međuljudskim odnosima i načinima kako zaposlenike povezati i izvan svakodnevnog radnog ritma.

Takav trend posebno je vidljiv u Međimurskoj županiji, jednoj od najindustrijaliziranijih regija u Hrvatskoj. Prema statistici, čak 42 posto zaposlenih radi u prerađivačkoj industriji, što je najveći udio u zemlji. U regiji koja broji više od 30 tisuća zaposlenih, stabilni i motivirani timovi često su jedan od ključnih razloga dugoročnog poslovnog uspjeha. Onda i ne čudi da sve više međimurskih tvrtki traži načine kako zaposlenike povezati i izvan ureda, kroz sport, zajedničke aktivnosti i događaje koji okupljaju poslovnu zajednicu na drukčiji način.

Upravo takav koncept stoji iza platforme B2Run Hrvatska, koja se posljednjih godina profilirala kao najveći susret zaposlenika tvrtki u Hrvatskoj. Nakon Zagreba, Rijeke i Splita, B2Run će se 21. svibnja po prvi put održati i u Čakovcu gdje će na jednom mjestu okupiti zaposlenike brojnih međimurskih tvrtki.

Za razliku od klasičnih poslovnih događanja, ovdje nema konferencijskih dvorana ni formalnih panela. Tvrtke dolaze sa svojim timovima, zaposlenici oblače majice svojih kompanija i na nekoliko sati zamjenjuju poslovne titule timskim bodrenjem, druženjem i zajedničkim iskustvom. Upravo ta atmosfera posljednjih je godina pretvorila B2Run u jedno od najprepoznatljivijih poslovnih okupljanja zaposlenika u Europi.

Tvrtke koje zajedništvo grade i izvan ureda

Da takav koncept ima smisla upravo u Međimurju, pokazuje i interes lokalnih kompanija. Među onima koje su već potvrdile sudjelovanje nalazi se i čakovečki PRIMABIRO, tvrtka koja zapošljava gotovo 300 zaposlenika od kojih će mnogi biti dio prvog izdanja događaja u svom gradu.

„S ponosom najavljujemo da će naša ekipa ove godine sudjelovati na B2Run događaju koji se po prvi put održava u našem gradu Čakovcu. Već se 18 naših zaposlenika prijavilo, a tvrtka pokriva sve kotizacije jer želimo aktivno podržavati zdravlje, sport i timski duh među zaposlenicima", kaže Valentina Petrić, voditeljica ljudskih resursa u PRIMABIRO-u.

Ideja o sudjelovanju potekla je od njihove kolegice Ivone Žganec, strastvene rekreativne trkačice koja je prošle godine sudjelovala na B2Runu u Zagrebu.

„Nakon tog iskustva predložila je da se uključi i naša tvrtka. Dok je u radnom okruženju predana i marljiva kolegica, izvan posla svoju strast prema trčanju koristi kako bi motivirala i inspirirala kolege, zbog čega je izabrana i za kapetanicu naše B2Run ekipe", objašnjava Petrić.

Ekipa PRIMABIRO-a već ima iskustva s ovim događajem. Na zagrebačkom izdanju 2025. godine, iako među manjim timovima, ostvarili su odličan rezultat i zauzeli 14. mjesto u ukupnom poretku.

„Ove godine posebno nas veseli što ćemo biti dio događaja u našem gradu. Prijave za naše zaposlenike i dalje su otvorene, a cilj nam je povećati ekipu do same manifestacije. No ono važnije, želimo zajedno doživjeti jedno novo iskustvo i dodatno ojačati tim", kaže Petrić.

Susret poslovne zajednice izvan ureda

Organizatori ističu kako dolazak B2Run platforme u Čakovec vidi kao prirodan korak s obzirom na snagu međimurske poslovne zajednice.

„Međimurje je regija snažnog poduzetništva i stabilnih tvrtki. Upravo zato vjerujemo da će kompanije prepoznati vrijednost ovakvog događaja kao priliku za jačanje timova, ali i za susret poslovne zajednice u drukčijem okruženju", ističe Viktor Vetturelli, jedan od idejnih začetnika B2Runa Hrvatska.

U brojnim europskim gradovima B2Run se već profilirao kao događaj na kojem se susreću zaposlenici različitih industrija, od proizvodnje i logistike do IT-a i financija i pritom stvaraju jedinstvenu atmosferu poslovnog druženja izvan klasičnih poslovnih formata.

Prvo izdanje u Čakovcu

Dolaskom B2Run platforme u Čakovec međimurske tvrtke dobivaju priliku postati dio tog koncepta i na domaćem terenu. Uz interes kakav bilježe drugi hrvatski gradovi, Čakovec bi 21. svibnja mogao dobiti novu tradiciju. Dan kada poslovna zajednica na nekoliko sati izađe iz ureda i pokaže koliko su timski duh, zajedništvo i energija važni i izvan radnog mjesta. Regularne prijave za sudjelovanje otvorene su do 20. ožujka nakon čega slijedi nova faza prijava s višom kotizacijom. Organizatori pozivaju međimurske tvrtke da prijave svoje timove i postanu dio prvog izdanja B2Run događaja u Čakovcu.