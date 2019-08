Prehrana koja čuva srce

Mediteranska prehrana koja sadrži maslinovo ulje i ribu ili vegetarijanska obogaćena jajima i mliječnim proizvodima podjednako smanjuju rizike za srčane bolesti kao što su tjelesna težina i masno tkivo, pokazalo je talijansko istraživanje.

Znanstvenici su nasumično podijelili 107 pretilih odraslih osoba u dvije skupine od kojih je jedna bila na vegetarijanskoj a druga na mediteranskoj prehrani tri mjeseca a potom su sljedeća tri mjeseca zamijenili prehranu.

Na početku istraživanja svi su ispitanici bili svejedi što znači da su jeli i životinje i biljke. Ispitanici nisu dobili određene ciljeve u pogledu gubitka težine no dobivali su redovite nutricionističke savjete o tome kako da smanje kalorijski unos a predloženim jelovnicima i obrocima bio je cilj sadržavati manje kalorija.

Bez obzira na tip prehrane sudionicima se savjetovalo da 50 do 55 posto kalorija unesu u obliku ugljikohidrata, 25 do 30 posto u obliku masnoća i 15 do 20 posto u obliku bjelančevina. Ispitanici su, bez obzira na vrstu prehrane, izgubili podjednako na težini i masnom tkivu - oko dva kilograma, napisali su znanstvenici u radu objavljenom u časopisu Circulation.

Vegetarijanska hrana obogaćena jajima i mliječnim proizvodima rezultirala je većim smanjenjem tzv. lošeg LDL kolesterola dok je mediteranska bila povezana s većim smanjenjem triglicerida i pokazatelja upale.

Svaka je prehrana sama po sebi rezultirala većim poboljšanjima zdravlja u smislu težine i drugih faktora rizika za srčane bolesti od tipične zapadne prehrane bogate crvenim mesom, škrobom, industrijski prerađenom hranom i zaslađenim napitcima.