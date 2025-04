Pregledajte svoje madeže!

La Roche-Posay, Hrvatsko dermatovenerološko društvo i Hrvatsko društvo za dermatološku onkologiju Hrvatskog liječničkog zbora ovoga proljeća organiziraju besplatne preventivne preglede madeža u sklopu javnozdravstvenog projekta #SaveYourSkin. Ove godine pregledi se održavaju u Zadru, Zagrebu i Dubrovniku. Kako ističu stručnjaci, ako se otkrije na vrijeme, rak kože u 99% slučajeva može biti izlječiv.

Prema europskoj statistici, Hrvatska je na visokom, četvrtom mjestu prema smrtnosti od melanoma, a incidencija melanoma u Hrvatskoj u stalnom je porastu. S ciljem edukacije građana o pravilnoj zaštiti od sunca i prevenciji zloćudnih tumora kože s posebnim naglaskom na melanom, posljednje tri godine provodi se projekt #SaveYourSkin, u sklopu kojega je obavljeno 4800 besplatnih pregleda madeža, među kojima je otkriveno 110 promjena na koži sumnjivih na zloćudne tumore.

„Ti rezultati potkrjepljuju činjenice o velikom porastu broja oboljelih od zloćudnih tumora kože i potrebi za preventivnim pregledima svih rizičnih pacijenata. Rizične osobe su osobe u dobi između 50 i 75 godina, one koje imaju svijetlu kožu, oči i kosu, osobe koje su više puta u mladosti imale opekline od sunca, one koje veći dio života provode na otvorenom i one koje imaju osobnu ili obiteljsku povijest obolijevanja od melanoma ili karcinoma kože. Potvrdu rizika praćenu sumnjivim promjenama na koži treba odrediti liječnik obiteljske medicine", rekla je akademkinja Mirna Šitum, predsjednica Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju.

Besplatni pregledi madeža u Zadru, Zagrebu i Dubrovniku

Prvi besplatni pregledi madeža održat će se 3. i 4. svibnja u Zadru, od 10 do 18 sati, u sklopu utrke „Wings for life". Javnozdravstvena kampanja #SaveYourSkin nastavit će se preventivnim pregledima u Francuskom institutu u Zagrebu od 6. do 10. svibnja. Od utorka do petka (od 6. do 9. svibnja) pregledi će se obavljati od 12 do 19 sati, a u subotu 10. svibnja od 10 do 14 sati. Kampanja će završiti u Dubrovniku, u kojemu će se pregledi obavljati 16. i 17. svibnja.

„Jedan od ciljeva našeg brenda La Roche-Posay je podizanje razine svijesti javnosti o važnosti pravilne zaštite kože od sunca i rane prevencije raka kože. Četvrtu godinu zaredom s partnerima provodimo projekt #SaveYourSkin u Hrvatskoj, u sklopu kojega je dosad obavljeno 4800 besplatnih pregleda madeža, od kojih se njih 110 pokazalo suspektnima na melanom. Veselimo se što projekt nastavljamo i ove godine u proširenom izdanju u Hrvatskoj, kao i u susjednim zemljama, sa željom da što veći broj građana pregleda svoje madeže, posebice oni koji u svojim sredinama nemaju pristup dermatolozima", rekla je Magdalena Stoytcheva, generalna direktorica L'Oreal Dermatological Beauty Adria-Balkan.

La Roche-Posay je dermokozmetički brend za njegu kože broj jedan u svijetu*, koji preporučuju vodeći dermatolozi. Uz pomoć svojih inovativnih proizvoda brend La Roche-Posay godinama predano radi na osvještavanju o važnosti prevencije raka kože. Inicijativa #SaveYourSkin koju je pokrenuo La Roche-Posay uključuje edukaciju građana, redovne besplatne preglede madeža, redovitu i učinkovitu zaštitu od sunca pomoću krema sa zaštitnim faktorima te stručne savjete dermatologa. Dugogodišnjim nastojanjem da promijeni percepciju i navike društva u zaštiti zdravlja kože, La Roche-Posay pomaže smanjenju poražavajućih statistika vezanih uz rak kože te dodatno ukazuje na potrebu brige o zdravlju kože i potiče što veći broj ljudi na redovite preglede i samopreglede kože. Više informacija o javnozdravstvenom projektu #SaveYourSkin potražite na internetskim stranicama brenda La Roche-Posay.