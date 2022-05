Vrijeme: 31. svibnja 2022. u 21:00

Mjesto: Gradsko kazalište lutaka Split

Kao najavu ovogodišnjeg festivala suvremenog cirkusa "Festival neobičnih obitelji" koji će se održati od 9. do 11.6.2022. u Splitu, publika će imati priliku vidjeti predstavu "Lento e violento" francusko-talijanske skupine Calentine Vortese 31. svibnja u 21:00 u Gradskom kazalištu lutaka.

"Lento e violento" je hibridna predstava koja kombinira novu magiju, suvremeni ples i fizičko kazalište. Ova predstava je zagonetka, višeslojna enigma, predstava u kojoj se radnja ponavlja, u kojoj nova magija stvara iluziju, sumnju i ironiju.

A što je nova magija? Nova magija ili magie nouvelle, svježi je izvedbeni žanr koji stare iluzionističke tehnike i poznavanje ljudske percepcije kombinira s tehnologijama i novom dramaturgijom.

U predstavi se koristi engleski jezik stoga je prikladna za uzrast 14+.

Kupnja karata omogućena je putem webshopa Entrija - https://www.entrio.hr/event/calentina-vortese-lento-e-violento-11451?fbclid=IwAR3JO9BvaLEtJdneC3iGTqgmCJqkTSUm57nygq5YU20Pq-UziM2OKUnhv7g, Entrio prodajnih mjesta (Dancing Bear, Ghetaldus optike i TisakMedia / TisakPlus) i na ulazu u kazalište sat vremena prije početka predstave.

Predstava "Lento e violento" predselektirana je kroz projekt circusnext u ediciji 2020-2021. circusnext je projekt identifikacije i financijske, rezidencijske, prezentacijske te administracijske potpore neafirmiranih suvremenih cirkuskih autora iz Europe kroz platformu 28 organizacija iz 16 europskih zemalja. ROOM 100 jedan je od partnera na projektu (https://www.circusnext.eu/).

Vrijeme:

Marie Vela (trapez) - 29. svibnja / nedjelja / 10:00 - 13:00

Paolo Danesi (plesna akrobatika) - 29. svibnja / nedjelja / 17:00 - 20:00

Valentina Cortese (koncepti nove magije) - 30. svibnja / ponedjeljak / 17:00 - 20:00

Mjesto: prostor HALE 100 i Mala scena Doma mladih, Split

Valentina Cortese, Marie Vela i Paolo Danesi, članovi talijansko-francuske skupine "Calentina Vortese" održat će tri različite radionice u Splitu 29. i 30. svibnja 2022.

Marie Vela: trapez

29. svibnja / nedjelja / 10:00 - 13:00 / Mala scena Doma mladih (Ulica slobode 28)

Radionica trapeza je za početnike i osobe s predznanjem rada na trapezu.

Paolo Danesi: plesna akrobatika

29. svibnja / nedjelja / 17:00 - 20:00 / HALA 100 (Hrvatske mornarice 4)

Radionica osnova plesne akrobatike je za početnike i osobe s akrobatskim predznanjem.

Valentina Cortese: koncepti nove magije

30. svibnja / ponedjeljak / 17:00 - 20:00 / HALA 100 (Hrvatske mornarice 4)

Radionica o kazališnoj prisutnosti i korištenju nove magije prilikom kreiranja i izvedbi predstave pod geslom "Manje je više." (Less is more.) Teorijski i praktični dio o logici pisanja i procesu stvaranja nove magije na sceni... Nije potrebno predznanje. Sve radionice odvijaju se uz individualni pristup polaznicima.

Broj mjesta je ograničen i prijava je obavezna putem obrasca: https://forms.gle/Di6FWALa5PsEyyQX8

Cijena sudjelovanja na paketu od tri radionice je 400,00 HRK, na dvije radionice je 250,00 HRK i na jednoj radionici je 150,00 HRK.

Radionice su dio turneje "Lento e violento - regional tour" koji se odvija uz potporu Teatroskopa - programa koji su pokrenuli francusko Ministarstvo europskih i vanjskih poslova, francusko Ministarstvo kulture i Institut français Paris. Radionice su dio godišnjeg programa HALE 100 u organizaciji suvremenog cirkuskog kolektiva ROOM 100 koji se realizira uz financijsku podršku Zaklade Kultura nova i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.