Mile Mijač ima novi singl

Mile Mijač objavio je video spot za singl „Mirna zemlja", pjesmu koja je svoje mjesto pronašla i na njegovom aktualnom live albumu „Live At MC Pavarotti", dostupnom na svim streaming servisima. Riječ je o pjesmi koja je od samih početaka nosila ideju vizualne interpretacije, no kako autor ističe, klasična „kinematografska" rješenja s vremenom su se činila sve udaljenijima od same srži pjesme.

Umjesto traženja umjetnih narativa, odluka je pala na ono što je u središtu Mijačeve glazbe - koncert, publika i energija živog nastupa. Tako je spot za „Mirnu zemlju" snimljen 14. lipnja 2025. godine na Gljevstock Festivalu u Sinju, u ambijentu koji je savršeno dočarao emotivni naboj i zajedništvo koje koncert nosi. Za snimanje i montažu zaslužna je Fani Cvitanović, čiji je vizualni potpis dao dodatnu autentičnost ovom izdanju.

Live verzija pjesme dolazi s albuma „Live At MC Pavarotti", snimljenog u mostarskom klubu MC Pavarotti. Album sadrži 12 pjesama - čak 10 skladbi s debitantskog albuma „Moramo pričati", uz dvije bonus trake koje zaokružuju ovo koncertno izdanje. Za snimanje audio materijala bili su zaduženi Saša Karabatak i Adin Sarić, dok su miks i master realizirani u sinjskom High Studiju.

Bend poručuje kako je ovo tek početak novog, uzbudljivog poglavlja: „U 2026. godini očekujte nove pjesme i spotove, a na jesen i naš drugi studijski album. Pred nama je i velika turneja - vidimo se u Sinju, Kaštel Novom, Makarskoj, Rijeci, Splitu, Zagrebu, Dubrovniku, Prijedoru, Osijeku, Novom Sadu, Koprivnici, Mostaru, Banjoj Luci, Čakovcu, Puli, ali i u nekom selu ili na otoku pokraj vas. Za točne datume i detalje pratite nas na društvenim mrežama."

Spot za „Mirnu zemlju" još jednom potvrđuje snagu Mijačeve glazbe u live okruženju - iskrene i povezane s publikom.