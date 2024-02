Prava količina kave doprinosi mršavljenju

Mršavljenje je ponovno glavna tema i traže se dijete i slične stvari kako bi se vratili u formu i izgled nakon blagdana i zime... naravno, pravilna prehrana i tjelovježba uvijek mogu biti srž svake uspješne strategije mršavljenja.

No blizanke i dijetetičarke Tammy Lakatos Shames i Lyssie Lakatos otkrile su što bi nam još moglo pomoći, a nekima je to već i navika. Riječ je o pijenju kave.

Prema studiji koju su proveli istraživači s Harvard T.H. Chan School of Public Health, uživanje u četiri šalice obične crne kave dnevno moglo bi smanjiti tjelesnu masnoću za oko 4 posto. Istraživanje je provedeno tijekom 24 tjedna, gdje je 126 odraslih osoba s prekomjernom težinom, neosjetljivih na inzulin, konzumiralo četiri šalice placebo napitka sličnog kavi ili četiri šalice obične kave.

Znanstvenici su otkrili da su četiri šalice kave dnevno povezane s gubitkom masnog tkiva.

Preporučena doza je od 200 do 400 mg kofeina svaki dan

Dijetetičarke predlažu doze koje variraju od 200 do 400 mg kofeina svaki dan, ovisno o veličini i težini tijela. To je otprilike dvije do pet šalica. Ipak, trebamo imati na umu što dodajemo u kavu.

"Dodavanjem vrhnja, punomasnog mlijeka ili šećera u kavu možete brzo nadoknaditi sve kalorije koje ste potrošili", objasnile su dijetetičarke za Eat This Not That.

Spomenule su i istraživanje koje je pokazalo da ispijanje šalice kave dnevno može pomoći pri mršavljenju, ali ako se doda žličica šećera, to poništava svu korist. Također, objasnile su kako kava zapravo doprinosi mršavljenju.

"Kava sadrži kofein koji ima termogene učinke i može ubrzati metabolizam, pomažući vam da sagorite više kalorija. Neke su studije pokazale da može pomoći smanjiti BMI, tjelesnu težinu i tjelesnu masnoću. Također, može obuzdati apetit i smanjiti glad", tvrde Tammy Lakatos Shames i Lyssie Lakatos.