Poziv na prijave za sudjelovanje na FAKi 2021 festivalu

Festival alternativnog kazališnog izričaja - FAKI objavio je otvoreni poziv za prijavu sudjelovanja na ovogodišnjem festivalu od 24.5.- 30.5.2021. Tema festivala je „Bijeg", prijaviti se mogu svi izvedbeni umjetnici/e ispunjavajući upitnik na poveznici shorturl.at/cDK47, zaključno s 05.ožujkom 2021.

Hollywood počiva na ljudskoj potrebi za bijegom od svakodnevnog - doma, države, života, čak i planeta Zemlje. Sve više se odlučujemo za jednostavna rješenja koja nam služe kao „izgovori" kada se radi o etički kompleksnim i kontradiktornim dilemama. Teoretičarka Sarah Sharma (Kanada) referira na taj eskapizam kao vrstu (muškog) bijega od zamršenih odnosa čovjeka prema svijetu.(1)

Lako je dat se u bijeg - ali koji je cilj? I što ostaje iza nas osim zadivljenih i začuđenih promatrača?

U svojem 24. izdanju, FAKI internacionalni Festival alternativnog kazališnog izričaja želi se u bivšoj tvornici lijekova Medika i online posvetiti izvedbenim formama koje se bave sljedećom temom - Bijeg! U obzir dolaze kazališne izvedbe, cirkus, ples, instalacije, ulični performansi, lutkarstvo, radionice, ali i potpuno nove forme izražavanja. Prijedlozi trebaju koristiti pozornicu (online ili uživo) kao sredstvo za transport publike u druge svjetove, zemlje, vremena - ili ih ostavite iza sebe dok ih pozdravljate u letu.

Od umjetničkih prijedloga se očekuje da propituju fizičko/političku stvarnost i prenesu nas u post-pandemijske svjetove gdje nove forme zajedništva, kritičnosti, znatiželje, zabave i istraživanja ponovno postaju ostvarive. Kroz period od tjedan dana, projekti će bit realizirani na improviziranim pozornicama Medike i okolice. Dobrodošli su projekti u razvoju, nedovršene ideje, provokacije i kritiziranje ovogodišnje teme, kao i dovršeni, gotovi projekti nastali iz umova umjetnika, ali i svih ostalih.

Ako uspijemo odj*bat odavde, sve je moguće!

ŠTO JE HIBRIDNI FESTIVAL?

FAKI 24 je zamišljen kao kazališni događaj koji se odvija dijelom digitalno i dijelom uživo. U obzir će se uzeti svi projekti (snimljene izvedbe, izvedbe uživo...), ali selekcija će prednost dati konceptima koji se odlikuju fleksibilnim pristupom formi i kojima umjetnička vrijednost ne ovisi o jednom mediju nego teče fluidno i može se adaptirati na razne načine ako će eventualno dolaziti do iznenadnih promjena u organizaciji samog festivala.

FAKI Festival pokriva sve razumne troškove nužne za realizaciju odabranih programa, a to uključuje tehničke troškove, troškove prehrane i prijevoza. To uglavnom podrazumijeva put prema i od Zagreba, smještaj u Medici, volontersku tehničku podršku, adaptaciju i zdrave veganske obroke. Dodatno, umjetnicima se osigurava promocija, prostor za probe i dramaturgija ili slična podrška ako je potrebno. Troškovi prijevoza su pokriveni u iznosu do 200 € za pojedince i do 500 € za grupe. Preporučuju se uobičajeni načini prijevoza: autobus, vlak, ili dijeljenje vožnje automobilom (car pooling).

Honorari nisu pokriveni. Festival može pomoći umjetnicima koji pokušavaju doći do novčanih potpora za realizaciju programa na druge načine (pisma preporuke i slično) ili za adaptaciju programa u digitalne formate.

Za sve upite pišite na e-mail adresu faki@attack.hr (na hrvatskom ili engleskom).

***FAKI je antidiskriminatorni festival koji podupire radikalne promjene društva kroz umjetnost***

FAKI FESTIVAL: NA PUTU PREMA NIGDJE OD 1998