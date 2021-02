'Podmornica' Marine Vujčić premijerno u Kazalištu 'Novi život'

"Podmornice su pod morem, a ova naša podrumnica ili, ljepše podmornica, ona je pod moranjem, kao utočište samoće i okvir za plovljenje rubom života", stoji u najavi. "Podmornica o kojoj govorimo nauči čovjeka da vidi stvari, da pronikne u njihovu bit, za razliku od većine koja tek gleda (bulji), nemajući potrebe za dubinom, za onim malim a tako bitnim pomakom iz banalnog u promišljeno", dodaje se.

U podmornici je sve po starom, brojanje koraka, strah od smijeha u samoći i navike. Starac je taj kojega premještaju - sve više namještaj, sve manje čovjek. No on je jedini koji vidi dok drugi tek gledaju. Kroz prozor svoje podrumnice ili, bolje rečeno podmornice, on sluša, razmišlja i dolazi do istine.

U život ulazi ugodan glas i oči koje čitaju. Djevojka i starac lutaju svojim pričama, razotkrivaju do tada nikom nerečene tajne i tkaju uzajamnosti od kojih u srcima drhturi bezvremenska Ljubav. Ona gleda i ne uočava, on je slijep a vidi - prelamanje sjene i mraka u čisto neporecivo svjetlo. Ona njega podmlađuje, a on nju uči vidjeti, zarobiti sliku i dati joj smisao u suptilnom kutu svjesnosti.

Igraju Vojin Perić (Emil Lahotski) Suzana Bliznac (Ema) i Damir Mizdrak (Polak).

Režiju potpisuje Ivan Planinić, kostimografkinja i scenografkinja je Petra Pavičić, za scenski pokret odgovorna je Maja Marjančić, oblikovanje zvuka i video projekcija radi Luka Gamulin a dizajn svjetla Nenad Lalović.



"Podmornicom" Marine Vujčić otvaramo još jednu galeriju predrasuda ali i tihu, vječno postojeću sveljubav. Pričamo priču koju treba vidjeti, a ne tek gledati, priču čije riječi treba utkati u svoju nazočnost i postati dio njihova kazivanja i značenja, poručuju iz Kazališta Novi život.