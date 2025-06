Pozadina prljavog rata Elona Muska i Donalda Trumpa

Najbogatiji čovjek na svijetu protiv predsjednika najmoćnije zemlje: višemjesečni savez Elona Muska i Donalda Trumpa završava se prljavim ratom, koji se vodi u javnosti preko društvenih mreža. Tehnološki milijarder ide čak tako daleko da Trumpu osporava ulogu vođe u Republikanskoj stranci. Predsjednik SAD-a mu zauzvrat prijeti oduzimanjem vladinih ugovora njegovim kompanijama - na što Musk kontrira prijetnjom da će američkoj svemirskoj agenciji NASA uskratiti trenutno nezamjenjive svemirske kapsule Dragon svoje firme SpaceX.

Sukob između Muska i Trumpa izbio je zbog Zakona o porezima i državnom proračunu, koji američki predsjednik forsira. Musk, koji je donedavno po Trumpovom nalogu trebao raditi na radikalnom smanjenju državnih izdataka, tražio je još drastičnije rezove. Nakon povlačenja iz Washingtona Musk je posljednjih dana pojačao napade na zakon - a time i na Trumpovu administraciju.

Trump je rekao da Musk nije imao problem sa spomenutim zakonom - sve dok nije saznao da on uključuje i smanjenje milijardi dolara subvencija za električna vozila. Musk je rekao da je to laž.

Trump je prvi put javno upitan o sukobu s Muskom tijekom sastanka s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom (CDU) u Bijeloj kući. Sedamdesetosmogodišnji predsjednik je dao naslutiti da Muska vode poslovni interesi.

Musk: Trumpu su ostale još tri i po godine na funkciji predsjednika

Elon Musk, pedesttrogodišnji vlasnik online platforme X (bivši Twitter), pozvao je republikanske kongresmene da glasaju protiv zakona. „Trump ima još tri i pol godine na dužnosti predsjednika - a mene će biti još više od 40 godina", napisao je na X-u kao „poticaj za razmišljanje" za članove Kongresa.

Iako se može činiti upitnim što Musk sebi bez problema pripisuje očekivani životni vijek od preko 90 godina - za članove Kongresa njegove riječi nisu prazna prijetnja. S procijenjenim bogatstvom od preko 300 milijardi dolara Musk je najbogatiji čovjek svijeta. Prošle godine je uložio više od 250 milijuna dolara u Trumpovu predizbornu kampanju, iako je ranije bio poznat kao pristaša demokrata. S tim financijskim resursima mogao bi bez problema financirati protukandidate sadašnjih članova Kongresa.

„Bez mene bi Trump izgubio izbore"

Na prošlim predsjedničkim izborima Musk je otvoreno propagirao Trumpa, između ostalog i u važnoj američkoj saveznoj državi Pennsylvaniji. Trump je sada izjavio da bi i bez Muska lako pobijedio u toj državi - što je očito dodatno razbjesnilo tehnološkog milijardera. „Bez mene bi Trump izgubio izbore", ustvrdio je Musk na X-u i dodao: „Kakva nezahvalnost!"

Zatim je iznio bombastičnu optužbu koju je započeo rečenicom: „Vrijeme je da bacim pravu bombu". Iznio je tvrdnju da se Trumpovo ime nalazi u dokumentima vezanima za zloglasnog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina. „Zato ti dokumenti zapravo nikad nisu objavljeni", napisao je - i Trumpu poželio „lijep dan".

Epstein je 2019. umro u ćeliji njujorškog zatvora. Zamjenik direktora FBI-a Dan Bongino nedavno je potvrdio da je počinio samoubojstvo. Trumpovo Ministarstvo pravosuđa je u veljači objavilo neke Epsteinove dokumente.

Musk nije ponudio nikakve dokaze za svoju tvrdnju - i nema razloga vjerovati da on ima pristup tim dokumentima. Ipak, dok je bio savjetnik vlade u Washingtonu umiješao se u mnoge stvari koje su nadilazile njegovu formalnu nadležnost. Predsjednik Trump se isprva nije izjasnio o „slučaju Epstein".

Dionice Tesle u padu nakon Trumpove prijetnje

Tehnološki milijarder je jednim jednostavnim „da" podržao i jednu objavu na X-u u kojoj se poziva na smjenu Donalda Trumpa s dužnosti predsjednika. Trump mu je odgovorio prijetnjom financijskim posljedicama za njegove firme. „Najlakši način da uštedimo milijarde i milijarde dolara u proračunu je da ukinemo Elonu državne subvencije i ugovore", napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social. Dodao je da mu nikad nije bilo jasno zašto to njegov prethodnik Joe Biden nije učinio.

Mnogi vlasnici dionica Muskove Tesle reagirali su panično - dionice ovog proizvođača automobila su do zatvaranja burze u SAD-u izgubile više od 14 posto vrijednosti.

Musk je zauzvrat najavio da će njegova svemirska tvrtka SpaceX odmah prestati stavljati na raspolaganje svemirske kapsule Dragon. Kasnije je to donekle relativizirao novom objavom na X-u - ali nije bilo jasno koliko je ozbiljan sa svojom prijetnjom.

Kapsule Dragon su trenutno praktično nezamjenjive za SAD kada je riječ o slanju astronauta u svemir. Boeing je razvio svemirski brod Starliner, ali je prilikom prve misije s ljudskom posadom ekipa morala ostati na Međunarodnoj svemirskoj postaji ISS zbog tehničkih problema. Astronauti su mjesecima ostali zaglavljeni na ISS-u prije nego što su se vratili pomoću SpaceX-ove kapsule.

Od demonstrativne sloge do gorkog sukoba

Po prvi put je Trump tvrdio da je on bio taj koji je Musku rekao da se povuče iz Washingtona. Do sada su se obojica pozivali na pravilo po kojem eksterni vladini suradnici smiju biti angažirani najviše 130 dana godišnje. Nije bilo govora o nesuglasicama, naprotiv - u javnosti se sve predstavljalo kao sporazumno - sve do sada.

Trump i Musk su posljednjih mjeseci demonstrativno pokazivali slogu, tako da je milijarder često nazivan „prvim prijateljem" predsjednika. Zajedno su se pojavljivali na lansiranju rakete SpaceX i na jednom wrestling turniru. Musk je imao neobične privilegije, poput one da svog sina X-a dovede na medijski termin u Ovalni ured i pusti ga da se tamo igra.

Kada je prodaja električnih automobila Tesla opala, između ostalog i zbog Muskovih desničarskih političkih stavova, Trump je organizirao defile automobila ispred Bijele kuće i demonstrativno kupio jedno od vozila. „Obožavam Teslu!", viknuo je tada u TV kamere. Musk je u veljači napisao da „voli Trumpa koliko jedan hetero muškarac može voljeti drugog".

Ipak, još od početka saveza Muska i Trumpa špekuliralo se da je to partnerstvo zasnovano samo na interesima. Već i zbog njihovih velikih ega bilo je jasno da taj savez ne može dugo trajati.