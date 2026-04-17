Povratak na Mjesec ili nova velika obmana?

Digitalni prostor ponovno buja teorijama koje dovode u pitanje autentičnost cijelog pothvata. Dok NASA ističe napredak u tehnologiji i potrebu za uspostavljanjem stalne baze na južnom polu Mjeseca, skeptici širom svijeta oživljavaju stare sumnje, prilagođavajući ih modernom dobu.

Jedan od najčešćih argumenata teoretičara zavjere vrti se oko tzv. Van Allenovih pojaseva zračenja. Tvrdnja je jednostavna: razina zračenja u tim područjima oko Zemlje toliko je smrtonosna da ljudsko tijelo, pa čak ni moderni štitovi letjelice Orion, ne mogu preživjeti prolazak. Iako NASA-ini znanstvenici redovito objavljuju podatke o specifičnim putanjama i materijalima koji minimiziraju izloženost, za skeptike je to i dalje nepremostiva prepreka koja „dokazuje" da će misija biti snimljena u studiju.

Druga popularna teorija fokusira se na geopolitički kontekst. Zagovornici zavjera tvrde da je Artemis II samo skupi propagandni alat namijenjen skretanju pažnje s unutarnjih problema SAD-a ili pokušaj pobjede u novoj svemirskoj utrci s Kinom, bez stvarnog odlaska u duboki svemir. Prema njima, napredak u CGI tehnologiji (računalno generiranim slikama) i umjetnoj inteligenciji danas omogućuje stvaranje toliko uvjerljivih snimaka da bi javnost bilo lakše prevariti nego ikada prije. U tom narativu, "prijenosi uživo" bili su unaprijed pripremljene animacije prikazane kao stvarni događaji.

Također, često se postavlja pitanje: „Zašto nam je trebalo više od pedeset godina da se vratimo?". Skeptici ovaj dugi jaz koriste kao dokaz da tehnologija za let na Mjesec nikada nije ni postojala, ignorirajući pritom ekonomske rezove, promjene političkih prioriteta i činjenicu da je Apollo bio rezultat nevjerojatnih ulaganja koja su danas nezamisliva. Za njih je Artemis II samo pokušaj „ispravljanja" stare laži novom, sofisticiranijom obmanom.

Naposljetku, tu su i teorije o tome što NASA zapravo skriva na Mjesecu. Od navodnih vanzemaljskih baza do tajnih vojnih postrojenja, teoretičari vjeruju da je Artemis II paravan za operacije koje nemaju veze sa znanošću. Iako znanstvena zajednica nudi obilje dokaza, fotografija visoke rezolucije i fizičkih uzoraka, fenomen teorija zavjere pokazuje da ljudska sumnja često nadilazi logiku, hraneći se nepovjerenjem prema institucijama. Artemis II će, bez sumnje, postati novi poligon za digitalne bitke između činjenica i mašte.