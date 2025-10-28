Portreti žena iz paralelnog svijeta

Damir Medvešek, istaknuti suvremeni hrvatski likovni umjetnik, akademski slikar u kontinuiranoj je potrazi za fascinantnom ljepotom koja krasi tajanstveno lice žene iz sadašnjosti, ali i iz prošlosti.

Novi ciklus lijepih žena iz paralelnih svjetova, pogleda uperenog prema nepoznatim daljinama i obzorima, dok tihe i nečujne promatraju svijet oko sebe, mi promatrači divimo se njihovim licima, gestama, šapatima, riječima, jedva vidljivim znakovima koji ne znače ništa, ostavio je svoj čudesni trag o postojanju tajanstvenih u novom ciklusu impresivnih ulja ovoga slikara.

Medvešek je pozorno ukomponirao razne detalje u portret, ptica ispod plavog neba, slike na zidovima, ruža umjesto lika ili varijacija dvostrukog portreta.

Slikar ispisuje povijest svijeta koji egzistira negdje pored nas ili barem u našim mislima, ispunjajući ga nizom delikatnih i odvažnih lica žena jer doista, ovo su žene koje vladaju svojim prostorom ako ne i cijelim svijetom.

Slikarsko umijeće i kompleksna inspiracija omogućuju slikaru kreaciju nesvakidašnjeg svijeta i njegovih stanovnica, žene izrazito lijepih i privlačnih.

Svi likovi u opusu Damira Medvešeka izazivaju promatrače svojom šutnjom, tihim gestama i pogledom.

Izvrstan ciklus portreta Damira Medvešeka, posvećen ženi i njezinoj ljepoti.