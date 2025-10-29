Novi ciklus apstrakcija Krešimira Ivića
Pred nama je novi ciklus u ulju s izazovnim i hektičnim motivima apstrakcije , s fokusom na središte erupcije koja raznosi fragmente boje na sve strane, prekrivajući cijelu površinu slike
Akademski slikar Krešimir Ivić istaknuti je suvremeni hrvatski likovni umjetnik, autor je impozantnog opusa, poznat i kao uspješni glazbenik, svirao je u više sastava i danas intenzivno slika u ulju i akrilu, istražujući mogućnost i figuracije i apstrakcije.
Svijet u nastajanju ili u nestajanju s figurativnim motivom koji se nazire sramežljivo ispod u kolopletu nezaustavljivih kolorističkih strjelica, pravaca, mrlja, ploha, ovala.
Apstraktni motivi u kojima vrije život, osjeća se visoka temperatura, sve bubri, svijet će uskoro zaogrnuti druge boje i druge forme.
Vrlo živahan, pa i optimističan ciklus koji naviješćuje promjenu, pozitivnu, trajnu, obećavajuću i prihvatljivu.
Šareni svijet uznemirenih boja i oblika neprekidno se komeša, mijenja svoje pozicije, stalno se seleći s mesta na mjesto i nastojeći uvijek biti netko drugi.
Vibriranje kolora je izuzetno snažno, izrastajući u sve jače i jače.
Ciklus apstrakcija Krešimira Ivića dubinsko je istraživanje, mnogostrukosti i kolora i oblika, ali i ritma posebno.
Izvrstan, jak i impresivam ciklus ulja Krešimira Ivića.
