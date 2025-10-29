« Kultura
objavljeno prije 2 sata i 57 minuta
OSVRT

Novi ciklus apstrakcija Krešimira Ivića

Pred nama je novi ciklus u ulju s izazovnim i hektičnim motivima apstrakcije , s fokusom na središte erupcije koja raznosi fragmente boje na sve strane, prekrivajući cijelu površinu slike

Krešimir Ivić
Krešimir Ivić (Arhiva)

Akademski slikar Krešimir Ivić istaknuti je suvremeni hrvatski likovni umjetnik, autor je impozantnog opusa, poznat i kao uspješni glazbenik, svirao je u više sastava i danas intenzivno slika u ulju i akrilu, istražujući mogućnost i figuracije i apstrakcije.

Svijet u nastajanju ili u nestajanju s figurativnim motivom koji se nazire sramežljivo ispod u kolopletu nezaustavljivih kolorističkih strjelica, pravaca, mrlja, ploha, ovala.

Apstraktni motivi u kojima vrije život, osjeća se visoka temperatura, sve bubri, svijet će uskoro zaogrnuti druge boje i druge forme.

Vrlo živahan, pa i optimističan ciklus koji naviješćuje promjenu, pozitivnu, trajnu, obećavajuću i prihvatljivu.

Šareni svijet uznemirenih boja i oblika neprekidno se komeša, mijenja svoje pozicije, stalno se seleći s mesta na mjesto i nastojeći uvijek biti netko drugi.

Vibriranje kolora je izuzetno snažno, izrastajući u sve jače i jače.

Ciklus apstrakcija Krešimira Ivića dubinsko je istraživanje, mnogostrukosti i kolora i oblika, ali i ritma posebno.

Izvrstan, jak i impresivam ciklus ulja Krešimira Ivića.

Piše: Miroslav Pelikan
29.10.2025. 09:53:00
    
