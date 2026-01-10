Fragmenti grada u ciklusu tempera Damira Medvešeka

Akademski slikar Damir Medvešek, cijenjeni je suvremeni hrvatski likovni umjetnik, autor je impresivnog opusa, većinom u ulju i akrilu. Osobitost njegovog djelo jest kontinuirana produkcija s vrelim i nadahnjujućim motivima apstrakcije ali i figuracije.

Pred nama je nešto novo, ciklus tempera sa zanimljivim i sentimentalnim doživljajima grada. Ulice, balkoni, pročelja s jakim oznakama proteklih vremena, prostori življenja i mjesta mnogih krucijalnih događaja.

Sada nas ta prošlostoljetna ili još davnija arhitektura samo podsjeća na njihovu davnu raskošnu ljepotu, na značaj koji su nekada imali.

Grad se neprestano oblikuje, nezadrživo i istodobno diskretno mijenja svoj izgled, postaje drugačiji i ponekad nam se te mijene ne sviđaju a ponekad ih prihvatimo.

Medvešek je delikatne motive s puno emocija prenio na papir, istaknuvši ljepotu pojedinih fragmenata grada, progovarajući o njihovom finom i odmjerenom karakteru, kada je kažu, grad bio ponešto drugačiji.

Izvrstan ciklus tempera Damira Medvešeka, emotivni zapis o gradu o proteklim vremenima i o sjećanjima koja ipak polako blijede kao i fasade starih zgrada.