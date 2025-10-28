Motivi dnevnika u djelu Renate Facan Kušec

Akademska slikarica Renata Facan Kušec autorica je osebujnog opusa brojnih ciklusa ulja, akrila i akvarela s nizom zanimljivih motiva.

Svakako jedan od motiva koji mi se čini posebno izazovan jest i dnevnik, dnevnički zapisi zabilježeni u mnogim slikama ciklusa s raznolikim temama i motivima.

Dnevnik, u kome autorica bilježi svoja razmišljanja o dalekim prošlim vremenima, o ovu plemstva i njihovim životima, odjevenih pod najnovijoj modi onoga doba, do misli o malenoj, često nedovoljno zaštićenoj djeci.

Prisjećanja na neke davne fotografije, već sada vrlo blijede, učinjene staromodnim ali preciznim fotoaparatom, vode nas do obale jezera okruženog cvijećem i skice s likom djevojke i lijepom zagrebačkom arhitekturom.

Sve te motive povezuje jedna osoba, slikarica Renata Facan Kušec u svojem svakodnevnom razmišljanju, zaokružujući svoje zanimanje u pojedinom danu.

Osebujni, specifični motivi Renate Facan Kušec oživljavaju pred nama drevna vremena, glasove koje smo još jučer slušali, krajobraze u koji smo se kao mala djeca s roditeljima šetali.

Sve je to protok života.

Lijepo i emotivno slikarstvo Renate Facan Kušec.