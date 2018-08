Porsche Taycan: prvi tehnički detalji

Porsche će biti električan. Plug-in-Hybrid modeli kao što su Cayenne i Panamera bio je samo početak. Krajem 2019. godine na tržištu će se pojaviti model Porsche Taycan, što će ujedno biti događaj za povijest marke Porsche. To će biti prvi čisti električni Porsche automobil, dakle, Porsche koji će pokretati isključivo struja.

No, to nije sve! Plan je kako će do 2025. godine svaki drugi proizvedeni Porsche u sebi imati i električni pogon. Za vjerujemo istinske zaljubljenike u automobile marke Porsche to su loše i crne vijesti. Mnogi postavljaju pitanje- Čemu sve to? Pa, situacija je takva da direktna konkurencija Porschea isto tako prelazi sve brže na struju.

E, a zašto je to tako, nije diktiranje potreba tržišta i kupaca, već je cijela situacija izuzetno kompleksno umjetno generirana političkim odlukama.

Više pročitajte na portalu Automania.hr