Popularne namirnice koje su grozno nezdrave

Nije šala - neke popularne namirnice koje često konzumiramo mogu uzrokovati oštećenje jetre. Naročito se to odnosi na ove četiri namirnice koje inače jedemo bez razmišljanja, no od sada bi trebali bolje paziti...

Bijeli kruh - ako ste do sada sendviče radili od bijelog kruha, možda biste trebali prestati jer ova namirnica štetno djeluje na jetru. Rafiniranim ugljikohidratima nedostaje vlakana, a to dovodi do porasta glukoze u krvi. Tako se oslobađa inzulin, što dovodi do nakupljanja masnoće na jetri i oko nje, piše Eat this.

Biljno ulje - nisu sve vrste ulja jednako zdrava, a biljno ulje moglo bi biti posebno problematično za zdravlje jetre. Naime, ova vrsta ulja oksidira kuhanjem, što oštećuje jetru. Međutim, to ne znači da ne smijete koristiti nikakvo ulje tijekom kuhanja. Kosovo ulje neće naštetiti vašoj jetri.

Pomfrit - osim što ima puno kalorija, pomfrit bi mogao naštetiti i vašoj jetri. Naime, pomfrit je bogat zasićenim mastima, a takva vrsta hrane može biti opasna za jetru.

Zaslađena pića - alkohol nije jedino piće koje uništava zdravlje jetre. Prema liječniku Ianu Braithwaiteu, zaslađeni napitci također mogu utjecati na zdravlje jetre. Braithwaite pojašnjava da male doze fruktoze ne predstavljaju problem, no visoke doze mogu uzrokovati toksičnost jetre. Namirnice koje su najbogatije fruktozom su upravo one koje sadrže prerađeni šećer, poput sokova. Osim zaslađenih sokova, za jetru su opasne i one namirnice kod kojih nije očito da sadrže veće količine šećera. To su primjerice kečap ili preljevi za salate.

Sve u svemu, bolje pazite što unosite u organizam...