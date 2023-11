Popularna odredišta za 2024. godinu

Putujući otkrivamo svoje najbolje izdanje, koje kod kuće ponekad ne možemo u potpunosti istražiti, a to nije samo zbog veće doze vitamina D koju dobivamo na putovanjima. Godišnje istraživanje predviđanja za putovanja koje provodi Booking.com* pokazalo je da se više od tri četvrtine (78 %) putnika osjeća bolje nego ikada kad su na odmoru jer iz funkcioniranja na autopilotu prelaze u čistu uživanciju, bilo da se radi o (doslovnom) hlađenju u svježijim podnebljima, istraživanju kulture ili vožnji biciklom po šarmantnim zavojima nepoznatih gradskih ulica. Premda su strast i motivacija za putovanjima osobne prirode, da bi pomogao korisnicima da osjete trendove putovanja u 2024. godini, Booking.com istražio je globalne trendove pri rezerviranju** i objavio najpopularnija odredišta za sljedeću godinu. Zavrtite globus i pripremite se za rafting po brzacima, otkrivanje podzemnih čuda te duhovni preporod uz ovih deset odredišta koja će vas oduševiti, a od kojih svako nudi nešto jedinstveno za užitak putnika.

Chemnitz, Njemačka

Manje poznati grad Chemnitz odredište je koje valja imati na oku tijekom 2024. godine. Ovaj će se grad prožet kulturom i poviješću, koji je često u sjeni obližnjeg Dresdena i Leipziga, naći u središtu pozornosti jer je proglašen europskom kulturnom prijestolnicom za 2025. godinu i za sljedeću godinu priprema proslave diljem grada. U regiji prepunoj dvoraca na brdima i raskošnih baroknih palača očekuju vas velike izložbe skulptura, slika iz doba romantizma, tekstila i rukotvorina, kao i niz živahnih glazbenih i umjetničkih festivala. Ljubitelji kazališta moći će uživati u baletu, koncertima simfonijskog orkestra, čak i lutkarskim predstavama zahvaljujući bogatom programu stoljetnog kazališta Theater Chemnitz. Grad je bio u središtu nekih od najvažnijih događaja europske povijesti pa će obilazak pješice probuditi vizije prošlosti, od golemog 13 metara visokog kipa Karla Marxa do najstarije znamenitosti u gradu, Crvenog tornja. Grad poznat kao „kolijevka Božića" smješten je na vratima Rudne gore pa putnici mogu unajmiti automobil te poći na 45-minutnu vožnju do velikog planinskog lanca koji se zimi pretvara u prekrasnu snježnu zemlju iz bajke.

Gdje boraviti: Alexxanders Hotel & Boardinghouse u stilu industrijskog šika smješten je u velebnoj zgradi od crvene cigle u središtu Chemnitza, u neposrednoj blizini poznatih znamenitosti kao što je spomenik Karlu Marxu. Dizajn je nadahnut bogatom industrijskom poviješću grada i okolnom prirodom, a hotel je velikim naporima uloženima u održivost (od izlaganja djela inspirativnih lokalnih umjetnika do ulaganja u projekte za zajednicu) zaslužio oznaku 'Travel Sustainable' na Booking.com-u.

Valkenburg, Nizozemska

Nizozemska nudi mnogo više od svojeg živahnog, slavnog (ili zloglasnog) glavnog grada, pa će tako ljupki Valkenburg u pokrajini Limburg oduševiti svakog posjetitelja. Premda je grad lijep tijekom cijele godine, putnici tijekom zime ovdje doista mogu doživjeti blagdansku bajku, što je savršeno za njih 56 % koji odmor u 2024. godini žele iskoristiti za uživanje u hladnijim podnebljima. Ovaj je prekrasni grad poznat po špiljama u laporu, među kojima je i Baršunasta špilja nastala u srednjem vijeku, kad su građeni tajni tuneli za bijeg povezani s dvorcem Valkenburg. Danas se u tom labirintu očaravajućih prolaza održava godišnji božićni sajam na kojem posjetitelji mogu doživjeti podzemna čudesa u kombinaciji sa svjetlucavim lampicama, minijaturnim selima i štandovima na kojima se prodaju nezaobilazni vafli umočeni u otopljenu čokoladu. Na površini tijekom samostalnog interaktivnog obilaska grada pješice posjetitelji moraju rješavati zagonetke da bi otkrili starinske dvorce i gradske zidine, a prekrasni vlak za južni Limburg s parnom lokomotivom nudi autentičan način upoznavanja brežuljkastog krajolika iz udobnosti željezničkog vagona. Ovaj je neobično brdovit krajolik osobito omiljen među lokalnim nizozemskim putnicima željnima odmora koji će ih napuniti elanom. Savršen je za planinarenje i vožnje biciklom tijekom ljetnih mjeseci, a grad od gurmanskih užitaka Maastrichta dijeli tek kratka vožnja automobilom.

Gdje boraviti: Château St. Gerlach smješten je u dolini Geul, a od grada se do njega stiže kratkom vožnjom automobilom ili vlakom. Nudi veličanstven boravak u otmjenom seoskom stilu unutar nekadašnjeg samostana iz 15. stoljeća. Gosti ljeti mogu uživati u bogatim vrtovima sa začinskim biljem, lijepom vinogradu i mirisnim ružičnjacima. Zimi se možete udobno smjestiti pokraj kamina u baru ili se uputiti u grijani bazen i tursku parnu kupelj. Luksuz se proteže i na restoran u kojem ovaj hotel s oznakom 'Travel Sustainable' na Booking.com-u poslužuje zlatni med iz vlastitih košnica te povrće iz svojih vrtova. Preporučuje se posjet crkvi ukrašenoj freskama, koja se nalazi izvan velikog imanja hotela.

Vlora, Albanija

Albanija, biser Balkana, sve je popularnije odredište s plažama za 2024. godinu zahvaljujući svojem azurnom moru, impresivnim planinama i pristupačnim cijenama za sve vrste putnika. Na jugozapadu zemlje nalazi se podcijenjeni obalni dragulj Vlora, početna točka albanske rivijere i sjajna baza za istraživanje ove sunčane obale automobilom. Na njegovoj blistavoj obali smještene su neke od najljepših albanskih plaža, koje su europski odgovor na Maldive, što 43 % putnika koji će radi smanjenja troškova tražiti kopije luksuznog odmora po povoljnijoj cijeni smatra dobrom opcijom. Posjetitelji danju mogu šetati šetnicom obrubljenom palmama, osvježiti se u laguni Narta ili krenuti na izlet brodom do malog, ali zadivljujućeg Gramskog zaljeva. Noću oživi povijesni stari grad prepun butika i restorana. Vlora je ujedno i sve popularnije gastronomsko odredište: gurmani će uživati u okusima Italije, koja se nalazi odmah s druge strane Jadranskog mora, a ono lokalnu kuhinju ispunjava svježim morskim plodovima. Ako ste zainteresirani za jednodnevni izlet, uputite se u Tiranu, koja se nalazi na dva sata vožnje sjeverno. Ondje vas čeka tečaj albanske kuhinje tijekom kojeg ćete se upoznati s lokalnom tradicijom i napraviti tavë kosi (mekanu janjetinu pečenu s rižom u pikantnom umaku od jogurta), prepoznatljivo jelo i najbolje izdanje hrane za dušu.

Gdje boraviti: smješten usred privatne uvale u obliku polumjeseca, nevjerojatni Inn Hotel gostima nudi ekskluzivni pristup plaži i besplatne ležaljke. U atmosferi opuštenog šika, ovaj smještajni objekt u blizini plaže s oznakom 'Travel Sustainable' na Booking.com-u gostima omogućuje da se okruženi bujnim zelenilom i u sobama ispunjenima šumovima mora, od kojih sve imaju balkon koji gleda na Jadran, ponovno povežu s prirodom i vrhunski napune energijom. Gostima se preporučuje da ne propuste ukusna tradicionalna i talijanska jela koja se poslužuju na otvorenom u hotelskim vrtovima.

Beppu, Japan

Tijekom 2024. godine predviđa se da će putovanja fokusirana na vodu postati najpopularniji trend u turizmu zahvaljujući umirujućem učinku vode i njezinim beskrajnim mogućnostima za rekreaciju. Za tri četvrtine (75 %) putnika koji se slažu da se tijekom boravka u blizini vode odmah osjećaju opuštenije, grad Beppu sa spa centrima i resortima na južnoj obali otoka Kyushu mjesto je koje moraju posjetiti. U takozvanoj japanskoj prijestolnici onsena, smještenoj između zaljeva Beppu i dramatičnih vulkanskih planina, nalazi se više prirodnih termalnih izvora nego igdje drugdje u zemlji. Posjetitelji koji žele uroniti u japansku kulturu kupanja mogu se okrijepiti u vodenim, pješčanim, parnim, pa čak i blatnim kupkama bogatima hranjivim tvarima ili se uputiti u „pakao Beppua", niz od osam spektakularnih geotermalnih izvora u rasponu od pjenušavog blata do gejzira koji eruptira svakih 30 minuta. Kao kontrast svoj toj pari u pozadini se uzdiže gotovo nestvarna vulkanska planina Tsurumi do koje vodi žičara Beppu i nudi panoramske poglede s vrha. Pustolovni putnici mogu se na nju uputiti i pješice, a pritom ih očekuje osnažujuće planinarenje na visinu od 1375 metara. Najbolji savjet: uputite se u Jigoku Mushi, jedinstveni restoran u kojem putnici mogu sami pripremati hranu na pari u japanskim bačvama kama, koje se zagrijavaju vodom iz onsena.

Gdje boraviti: smješten na očaravajućim planinama Beppua, obiteljski smještajni objekt Terrace Midoubaru nudi autentičan boravak s vlastitim privatnim onsenom. U ovom objektu opuštajućeg dizajna, smještenog iznad grada zavijenoga u paru, svaka je soba opremljena kupkom na otvorenom i privatnom terasom s koje se pruža fantastičan pogled. Gosti tijekom noći mogu utonuti u san u iznimno udobnim futonima, a interijer od prirodnih materijala i drva pružit će im unutarnji mir i spokoj tijekom okrepljujućeg boravka. Atrakcije Beppua nalaze se po cijelom gradu te ih je najbolje istražiti unajmljenim automobilom ili autobusom.

Mérida, Meksiko

Mérida, poznata po svojim tropskim kišnim šumama i duhovnim vjerovanjima, posjeduje ono nešto što privlači putnike u potrazi za iskustvima koja će ih dirnuti u dušu. Na ovoj lokaciji savršenoj za putnike u potrazi za mirom i iscjeljenjem od hektičnoga svijeta možete istražiti drevne mudrosti i kulturu Maja. Udahnite nov život u svoju svakodnevicu uz očitanja majanskih natalnih karti u gradu ili sudjelujte u obredu iscjeljenja u temazcalu, koji se sastoji od terapeutske tradicionalne parne kupke za fizički i duhovni preporod. Iz Méride se automobilom može doći do brojnih svetih ruševina u Yucatánu, a šareni glavni grad ujedno je i izvrsna baza za otkrivanje starog arheološkog nalazišta Chichén Itzá. Obilazak nalazišta Chichen Itza i cenotea obuhvaća povratni prijevoz do ovog lokaliteta uvrštenog na UNESCO-ov popis svjetske baštine te do impresivnih vrtača nastalih urušavanjem špilja u kojima se putnici mogu okupati u osvježavajućoj i kristalno čistoj vodi. Za tri petine (61 %) putnika koji žele saznati više o podrijetlu neizbježnih delicija tijekom odmora 2024. godine obilazak pješice s upoznavanjem ulične hrane nedvojbeno će im pobuditi osjetila gastronomskom avanturom koja obuhvaća kušanje lokalnih jela kao što su cochinita pibil (sporo pečena svinjetina) i panuchos (pikantne punjene tortilje).

Gdje boraviti: romantični Casa Lecanda Boutique Hotel luksuzna je neoklasična vila usred uređenih vrtova u blizini središta Méride. Ovaj terapeutski smještaj nudi niz usluga, od opuštajućih spa tretmana do iscjeljujućih satova joge i uživanja u lijepo uređenom vinskom i tekila-baru. Ovaj objekt s oznakom 'Travel Sustainable' na Booking.com-u ima zelena dvorišta s palmama, a tijekom aktivnosti koje vode lokalni vodiči, uključujući izvrsne tečajeve meksičke kuhinje pod vodstvom hotelskog glavnog kuhara, gosti mogu otkriti najbolju verziju sebe.

Portland, Oregon, Sjedinjene Američke Države

Slogan „Keep Portland Weird" ukratko opisuje neobičnu i otvorenu prirodu najvećeg grada Oregona, koji prihvaća lokalne zajednice i regenerativna iskustva, što je idealno za 60 % putnika koji 2024. žele vidjeti održivost na djelu. Na glasu kao jedan od najzelenijih gradova u SAD-u, ovaj stimulativni grad poznat je po vrhunskoj održivoj arhitekturi, kao što je zgrada Natural Capital Center u kojoj su podovi izrađeni od recikliranih automobilskih guma. Stanovnici Portlanda prihvaćaju ekološki stil prehrane: svježe, lokalno, organsko, sezonsko i održivo, što im omogućuju brojni restorani koji namirnice pribavljaju izravno s farmi, tržnice s nultom stopom otpada te ekološki osviješteni kafići u gradu, a to će se nesumnjivo dopasti i savjesnim putnicima. Za kretanje po okolici izvrsno je bicikliranje po mreži od 507 km biciklističkih staza koje vode kroz zelene parkove i živopisne vrtove. Ljubitelje prirode planinarski obilazak kanjona rijeke Columbije ispunit će energijom tijekom vođenog planinarenja po impresivnom kanjonu do prekrasnih vodopada. Za one koji žele uživati u luksuzu krstarenje po centru grada uz šampanjac i kasni doručak niz rijeku Willamette nudi zabavu uživo uz poglede na grad i snijegom prekriveni Mount Hood te neograničenu količinu pjenušca.

Gdje boraviti: u kreativnoj četvrti Kerns Tiny Digs - Hotel of Tiny Houses promovira čudnovat i prekrasan stav prema životu svojstven Portlandu. Kolibe od kojih je svaka uređena u drukčijem stilu te neobične minijaturne kuće nalaze se u neposrednoj blizini tvrtki za najam bicikala i kafića u kojima se poslužuju slavne gradske krafne za sve ljubitelje slastica. Ovaj specijalizirani smještajni objekt srdačno dočekuje sve putnike te ima certifikat Travel Proud Booking.com-a. Povrh toga, nudi i kolibe prilagođene kućnim ljubimcima da bi i oni mogli uživati u odmoru, što je idealno za 39 % putnika koji razmišljaju o tome da 2024. godine na odmor povedu kućnog ljubimca, kako bi uštedjeli na troškovima čuvanja ljubimca kod kuće.

Buenos Aires, Argentina

Nova generacija kuhara i vlasnika restorana koji promiču svježe kulinarske koncepte udahnula je nov život u kozmopolitski glavni grad Argentine. Gurmane koji 2024. putuju u Buenos Aires čeka poslastica zahvaljujući novom valu restorana s Michelinovim zvjezdicama u kojima se poslužuje argentinska hrana s dozom futurizma, živahnim blokovima ulične hrane u sporednim uličicama, modernim veganskim slastičarnicama i preporodu autentičnih domaćih jela. Zaputite se u umjetničke četvrti La Boca ili El Caminito i uživajte u odresku na tradicionalnom roštilju asado s otvorenim plamenom, savršenom za grilanje mesa, a potom u slatkom karameliziranom umaku dulce de leche od kojeg se rade lokalni keksi od prhkog tijesta alfajores. Buenos Aires poznat je po dobroj hrani, dobrom vinu i vrhunskoj umjetnosti koje pokreće omamljujuća mješavina ekstravagantne ulične umjetnosti i sambe. No, ako zanemarimo latinoameričku strast, ovaj živahni grad nudi mnoštvo atrakcija i aktivnosti, a mnoge od njih su i besplatne: od niza muzeja umjetnosti do lijepog parka Reserva Ecológica, u kojem žive stotine leptira, kornjača i iguana. Ovo posjetiteljima ostavlja više novca u džepu za uživanje u odrescima dovoljno velikima za dvoje i čaši finog malbeca.

Gdje boraviti: Smješten u modernoj četvrti Puerto Madero, Hotel Madero Buenos Aires može se pohvaliti revitalizirajućim spa centrom na krovu s panoramskim pogledom, izvrsnim za upijanje poznatih vatrenih zalazaka sunca u tom ravničarskom gradu. Povrh toga, smještajni objekt s certifikatom Travel Proud Booking.com-a nudi dobrodošlicu koja će oraspoložiti svakog gosta koji u njega kroči, kao i besplatan koktel u kojem možete uživati u udobnosti privatnih balkona. Hotel je, zahvaljujući savjesnosti kad je riječ o gostima i okolišu, zaslužio oznaku 'Travel Sustainable' na Booking.com-u te poslužuje jela od lokalnih namirnica, od odreska pečenog na drvenom ugljenu do potpuno svježih morskih plodova i vegetarijanskih jela, a u velikom vinskom podrumu nalaze se najbolja vina iz Buenos Airesa.

Rotorua, Novi Zeland

Posjetitelje ovog fantastičnog grada na Sjevernom otoku Novog Zelanda dočekat će netaknuta jezera i rijeke, dramatični vulkanski krajolici i avanture pune adrenalina. Rotorua je smještena na južnoj obali istoimenog jezera i poznata po vrućim gejzirima, pjenušavim blatnim kupkama i autohtonoj maorskoj kulturi, što će zasigurno oduševiti posjetitelje. U ovoj geotermalnoj zemlji čudesa, svi koji slijede trend odmora povezanih s vodom tijekom 2024. pronaći će nešto za sebe, bilo da se radi o okrepljujućim prirodnim termalnim izvorima (svete vode Wai-O-Tapu doista su spektakularne) ili o uživanju u uzbudljivim aktivnostima kao što je spuštanje po brzacima na rijeci Kaituni. Za putnike koji žele doživjeti baš sve, obilazak grada i jezera Rotorua nudi posjet gradskim znamenitostima, autohtonim šumama i kraterskim jezerima uz priliku za uzbudljivu i prskavu vožnju desantnim brodom. U ovom području bogate povijesti i kulture upoznajte tradicionalne običaje i prakse Maora tijekom posjeta maorskom selu Tamaki, do kojeg se stiže nakon kratke vožnje od Rotorue. Ondje posjetitelji mogu uživati ​​u nevjerojatnim kulturnim izvedbama i tradicionalnim gozbama hāngi (s hranom kuhanom na pari), što je idealna prilika za 81 % putnika koji tijekom odmora u 2024. godini žele probati autohtonu kuhinju.

Gdje boraviti: vrhunski smještaj s doručkom Koura Lodge najbolje je izdanje boravka uz jezero. Nudi profinjene sobe, s privatnom verandom s pogledom na jezero Rotorua i bez daška sumpora kojim obiluje zrak u gradu. Ovaj mirni smještajni objekt s Booking.com-ovom oznakom 'Travel Sustainable' nudi doručak pripremljen od lokalnih namirnica, s ponudom veganskih jela u prirodnim vrtovima koji se protežu do jezera. Uz to, nudi i niz aktivnosti pod vodstvom lokalnih vodiča, uključujući uzbudljivu vožnju zrakoplovom, koja kreće s privatnog pristaništa u sklopu smještajnog objekta, a nudi mogućnost istraživanja dinamičnog krajolika Rotorue iz zraka.

Panglao, Filipini

Panglao je tropski otočić u Boholskom moru, poznat po bijelim pješčanim plažama, vrhunskim lokacijama za ronjenje i obilju aktivnosti na otvorenom. Kao ekološki najosvještenije odredište na Filipinima, otok se može pohvaliti ekološki prihvatljivom zračnom lukom, aktivnostima koje su u skladu s okolišem i Južnom farmom, odnosno novim lokalitetom od 9 hektara na kojem se uzgajaju organski proizvodi za hotele te predstavljaju lokalni obrti i kultura, od poljodjelstva i ribarstva do tkanja. Ovaj je skriveni dragulj pravi komadić raja, idealan za putnike koji žele uživati u okrepljujućim prirodnim čudima opuštenog otočnog života, čuvajući pritom ekološku cjelovitost područja. Najpopularniji je resort na otoku plaža Alona, poznata po živom noćnom životu, a tu je i nešto mirnija susjedna plaža Danao, obrubljena palmama i s manje gužvi. Osim punjenja baterija na netaknutim plažama, putnici mogu Panglao iskoristiti i kao bazu za istraživanje obližnjih otoka. Obilazak boholskih otoka posjetitelje će upoznati s dva prekrasna otoka i vodama morskog rezervata na otoku Balicasag, gdje mogu otkriti podvodne vrtove pa čak i vidjeti dupine.

Gdje boraviti: uživajte u održivom i opuštenom otočnom životu u Amarela Resortu. Od resorta se kratkom vožnjom automobilom stiže i do plaže Alona i do plaže Danao, a sam je po sebi destinacija vrijedna posjeta. Gosti se mogu izležavati u visećoj mreži na privatnoj plaži ili se opuštati uz bazen čitajući knjigu iz knjižnice u sklopu resorta. Restoran u ovom odmaralištu s oznakom 'Travel Sustainable' Booking.com-a poslužuje lokalne delicije napravljene od svježih sastojaka iz vlastitog vrta sa začinskim biljem, a tradicionalni predmeti od drva te filipinska umjetnost gostima omogućuju da se upoznaju s lokalnom kulturom, istovremeno nudeći umjetnicima platformu za predstavljanje svojih talenata.

Cairns, Australija

Za putnike koji traže odredište u kojem će se doista osjećati kao da dišu punim plućima, Cairns je pravo tropsko igralište za uzbudljivu avanturu. Brojni backpackeri i niz noćnih trgovina na otvorenom te barova na obali, žila su kucavica ovog uspješnog obalnog grada u najsjevernijem dijelu Queenslanda. Ovaj je grad ujedno i polazišna točka prema dvama lokalitetima s UNESCO-ova popisa svjetske baštine: kultnom Velikom koraljnom grebenu i kišnoj šumi Vlažni tropi. Na izletu do Velikog koraljnog grebena s ronjenjem s maskom i disaljkom ili s bocom putnici krstare na luksuznoj super jahti i rone u čarobnom svijetu riba, koralja i morskog života živopisnih boja, uz mogućnost da nezaboravno iskustvo upotpune letom helikopterom iznad koraljnog grebena. Putnici koji doista žele osjetiti navalu adrenalina i prekrižiti stavku na popisu želja, mogu se upustiti u uzbudljiv padobranski doživljaj u Cairnsu te skočiti s visine od 4500 m s profesionalnim majstorom skakanja u paru. Kad se vratite na kopno, rezervirajte obilazak rta Tribulation i kišne šume Daintree te pod vodstvom stručnjaka istražite nevjerojatne kutke bioraznolikosti, od šuma eukaliptusa do autohtonih ptica, zapanjujući kanjon Mossman te palmama obrubljene plaže rta Tribulation.

Gdje boraviti: Cairns Rainforest Retreat nudi jedinstvene kućice na drvetu smještene u kišnoj šumi s pogledom na planine, što predstavlja uzbudljiv boravak za sve ljubitelje prirode koji žele probuditi dijete u sebi, a pritom uživati u svim luksuzima koje pruža boravak u hotelu. U smještajnom objektu udaljenom samo kratku vožnju automobilom od živahne scene u Cairnsu gosti će uživati u zajedničkom bazenu na krovu, opremi za roštilj i ognjištu koje će ih potaknuti na druženje. Povrh toga, smještaj s doručkom uključen u Booking.com-ov program 'Travel Sustainable' nudi božanski doručak pripremljen od lokalno nabavljenih organskih namirnica i nastoji smanjiti rasipanje hrane.