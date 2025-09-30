Popodnevno spavanje je zapravo dobra stvar

Dakle, možete li malo "ubit oko" preko dana? Kad mislimo malo, to stvarno treba biti malo, pola sata, no, već je to sjajna stvar - znate li da su mozgovi ljudi koji su drijemali po danu 15 kubičnih centimetara veći - što je ekvivalentno odgađanju starenja između tri i šest godina.

Znanstvenici preporučuju da to drijemanje bude kraće od pola sata. No, kratki dnevni san izazov je za svaku karijeru jer je dosta teško spavati na poslu.

"Sugeriramo da bi svatko potencijalno mogao iskusiti neku korist od drijemanja", rekla je dr. Victoria Garfield. Otkrića je opisala kao "prilično nova i uzbudljiva".

Dnevno drijemanje važno je za bebe, tijekom godina ono postaje sve rjeđe, a ljudi ponovno spavaju po danu kada odu u mirovinu.

Dvadeset i sedam posto ljudi iznad 65 godina opušta se dnevnim drijemanjem.

Dr. Garfield kaže da je provedba savjeta o kratkom dnevnom drijemanju puno lakša nego, primjerice, ona o gubitku kilograma, ili vježbanju, koji su mnogima teški.

Mozak se prirodno smanjuje s godinama, a može li dnevni san spriječiti i bolesti poput Alzheimerove, ostaje pitanje za neku drugu studiju.

Sve u svemu, ako uspijete odrijemati već 15ak minuta, napravili ste stvarno puno za svoj mozak!