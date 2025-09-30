Koji bi kruh trebali jesti?

Kruh može biti dio uravnotežene prehrane - pod uvjetom da odaberete pravu vrstu. Danas je izbor velik, pa se postavlja pitanje: kako znati koji je kruh najbolji za zdravlje? Kako bi pomogli u toj dilemi, troje registriranih dijetetičara podijelilo je svoje mišljenje za portal Health.com.

Što čini kruh zdravim?

Prema mišljenju stručnjaka, kruh se smatra zdravim ako ispunjava nekoliko ključnih uvjeta. Prije svega, trebao bi biti bogat vitaminima i mineralima koji doprinose općem zdravlju organizma. Također, važno je da sadrži dovoljnu količinu prehrambenih vlakana jer ona potiču probavu i pomažu da dulje ostanemo siti.

Osim toga, zdrav kruh trebao bi sadržavati i dovoljno proteina koji su važni za zdravlje mišića, kostiju i kože. Najbolji izbor je kruh napravljen od cjelovitih žitarica, bez rafiniranog brašna, jer upravo cjelovito zrno sadrži sve dijelove, mekinje, klicu i endosperm, u kojima se nalaze najvrjednije hranjive tvari.

Na kraju, važno je i da kruh ne sadrži dodani šećer, ili da ga ima u što manjim količinama, jer pretjeran unos šećera može povećati rizik od raznih kroničnih bolesti.

Što preporučuju dijetetičari?

Sva tri stručnjaka složila su se u jednom - najbolji izbor je 100% cjeloviti kruh. On je prirodno bogat vlaknima, vitaminima B skupine, željezom, magnezijem i selenom, a ujedno sadrži i više proteina od bijelog kruha.

"Za razliku od bijelog kruha, cjeloviti kruh zadržava sve dijelove zrna. To znači da tijelu daje punu vrijednost koju žitarica prirodno nudi," objašnjava Lena Beal iz Akademije za prehranu i dijetetiku.

Zašto je proklijali kruh još bolji?

Dijetetičarka Grace Derocha posebno ističe proklijali cjeloviti kruh. Riječ je o kruhu koji se proizvodi od zrna koja su prethodno proklijala, što povećava njihovu hranjivu vrijednost.

"Klijanje poboljšava probavljivost, povećava sadržaj proteina i pomaže u boljoj apsorpciji hranjivih tvari poput vitamina B i željeza", kaže Derocha.

Dodaje kako proklijali kruh može imati i blaži učinak na razinu šećera u krvi, što je korisno osobama koje paze na glikemijski indeks hrane. S njom se slaže i nutricionistica Samantha Cassetty, koja ističe da klijanje olakšava probavu i dodatno povećava hranjivu vrijednost kruha.

Dakle, ako tražite najzdraviji kruh, stručnjaci preporučuju da birate 100% cjeloviti kruh, a ako imate priliku, odlučite se za proklijali cjeloviti kruh. On sadrži više hranjivih tvari, lakše se probavlja i može imati bolji učinak na razinu šećera u krvi.

Uravnotežena prehrana ne znači izbacivanje kruha, već pametan odabir njegove vrste.