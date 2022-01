Pogreške zbog kojih ne možete smršavjeti

Stručnjaci su istaknuli nekoliko pogrešaka, koje mnogi rade, a koje usporavaju proces mršavljenja.

Ne jedete proteine za doručak

"Ono što primjećujem kod 90% svojih klijenata, koji ne mogu smršavjeti, je da preskaču proteine za doručak", kaže trener Anthony Coffey i dodaje: "Dijeta bogata proteinima, pogotovo kada dan započinjete obrokom koji sadrži puno proteina, dovodi do jačeg sagorijevanja kalorija i očuvanja metabolizma. Također smanjuje žudnju za nezdravom hranom, promjene raspoloženja, stres i umor tijekom dana, sve stvari koje dovode do debljanja".

Niste zahvalni

Vaše stanje uma jako je bitno u procesu mršavljenja.

"Restriktivna prehrana prehrana prepuna je zamki i može dovesti do emocionalnog prejedanja", kaže trener Geoff Girvitz. "Prakticiranje zahvalnosti nije samo bezvezna tehnika. To je strategija kojom se borimo protiv osjećaja oskudice. Osjećaj zahvalnosti pomaže nam da na namjerno reduciranje kalorija ne gledamo kao na kaznu".

Jedete tek kada gladujete

"Najgora pogreška koju ljudi rade kada se muče s mršavljenjem je da ne jedu dok nisu pregladnili", kaže osobna trenerica Katelyn Barrons. "Ljudi koji pokušavaju smršavjeti često misle da će pojesti manje kalorija u danu ako preskoče ili odgode neki obrok. To im se često obije o glavu jer toliko ogladne da se naprotsto prejedu", dodaje.

Prekasno jedete

Ako jedete prekasno, možete usporiti mršavljenje. "Učim ljude navici da pojedu obilniji ručak, uključujući i poslastice, a juhu ili salatu, koju bi pojeli za ručak, da ostave za večeru", kaže zdravstvena savjetnica Carly Banks i dodaje kako takav raspored obroka poboljšava i kvalitetu sna.

Pijete alkohol

"Samo jedna čaša vina ima oko 125 kalorija, a čaša margarite i više od 1000 kalorija. Ova pića puna kalorija nemaju nikakve nutritivne vrijednosti, a vjerojatno je da ćete nakon njih žudjeti za nečim masnim i nezdravim umjesto za pojedete obrok pun povrća i proteina", kaže Hilary Sheinbaum, autorica knjiga o tome kako izbaciti alkohol.

Smišljate izlike

"Najgore što možete napraviti je smišljanje izlika", kaže nutricionistica Emily Tills i dodaje: "Dajete si za pravo da kažete kako ćete trenirati sutra i tako odgađate ciljeve. Svaki puta kada si zadate neki cilj i ne ispunite ga uvjetujete si da prihvatite da se nećete promijeniti i da se vaše navike neće promijeniti".

Redovito pijete gazirana pića

"Pića poput kole prepuna su šećera, a dijeta bogata šećerom u samo tjedan dana može smanjiti raznolikost mikrobioma crijeva", kaže dr. Jinan Banna i dodaje: "Taj gubitak raznoikosti dovodi do stanja poput pretilosti".

Ne jedete dovoljno

"Iako zvuči kontraproduktivno, ali jedna od najvećih grešaka koju ljudi rade kada pokušavaju smršavjeti je to da ne jedu dovoljno", kaže dr. Kylie Burton. "To nije dobro za razinu šećera u krvi, ako ona stalno jako raste i pada to može izazvati hormonalni disbalans, a kada se to dogodi, mršavljenje je teško. Kada preskačete obroke vaše tijelo dobiva signale da biste mogli gladovati uskoro, a kada redovito jedete tijelo zna da će uskoro dobiti neki obrok i nema potrebe skladištiti mast", objašnjava za Eat this.