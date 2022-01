Dodaci prehrani koji vam - ne trebaju

Postoji stvarno mnogo suplemenata koji ne donose baš velike dobrobiti organizmu, kao što se obično misli, a mogu imati i negativan učinak za zdravlje.

Dodaci na bazi zelenog čaja - mnoge dobre stvari povezuju se s ispijanjem zelenog čaja, ali dodaci na bazi zelenog nisu u toj priči. Često ih se povezuje s gubitkom težine i smanjenjem rizika od razvoja raka, ali posljednja istraživanja ne idu u korist ovim tvrdnjama. Antioksidansi iz zelenog čaja mogu reducirati slobodne radikale u tijelu i time smanjiti i rizik od razvoja raka, ali dodatci na bazi zelenog čaja ne čine to isto, pokazuju istraživanja. Uz to, ekstrakti zelenog čaja ne vode značajnom gubitku težine kod pretilih osoba. Ipak, ne čini se da imaju negativan utjecaj na to.

Dodaci vitamina A - važno je u organizam unositi dovoljnu količinu vitamina A, ali suplemetni ovog vitamina mogu biti opasni, posebno kad se konzumiraju u kombinaciji s prehranom bogatom vitaminom A ili multivitaminima koji sadrže vitamin A. Vitamin A lako je unijeti kroz uobičajenu hranu poput žitarica, mliječnih proizvoda, voća i povrća i većina ljudi ga unosi dovoljno. Previše vitamina A može dovesti deformacija ploda kod trudnica, a među poznatim simptomima su i mučnina, glavobolja, koma, pa i smrt. Iako su suplementi vitamina A prikladni u slučajevima bolesnika kojima je dijagnosticirana cistična fibroza, najbolje bi prije uzimanja bilo konzultirati se s liječnikom.

Jabučni ocat - prije nekoliko godina jabučni ocat u velikom je stilu stupio na scenu, tvrdilo se da pomaže pri gubitku kilograma, snižava razinu šećera u krvi i kolesterol. Mnogo ljudi koristi ga na dnevnoj bazi, ali posljednja istraživanja ukazuju na to da česta konzumacija ne čini previše za zdravlje. Dobra vijest je ipak da ne čini ni previše lošega. Ipak, ako pretjerate s količinom, mogao bi oštetiti zube, iritirati kožu i dovesti do snižavanja razine kalija.

Ketoni maline - ovaj prirodni sastojak bobičastog voća može smanjiti apetit i pomoći ako pokušavat izgubiti kilograme. Količina koja se može unijeti konzumacijom voća prilično je mala pa su u laboratorijima osmišljeni umjetni spojevi. Iako neke studije ukazuju na to da suplementi koji sadrže ovaj spoj mogu pomoći ako želite smanjiti apetit i izgubiti težinu, ipak nije dovoljno istražen učinak koji ima na organizam pa ih ranije zaobiđite.