Pogled iz atelijera Ivane Jovanović Trostmann

Akademska slikarica iz Dubrovnika Ivana Jovanović Trostmann istaknuta je suvremena hrvatska likovna umjetnica, autorica je kompleksnog opusa i danas je aktivna u svojem atelijeru.

Dubrovački atelijer posjeduje i magični prozor s pogledom prema moru, s pogledom na oivičinu stazu raznovrsnim raslinjem, tako često zabilježen emotivno i nadahnuto na brojnim uljima i akrilima u nizu ciklusa.

Čudesna staza vodi prema nedalekom moru, more se čuje i poziva.

Ponekad na istom motivu opažamo stanovite razlike.

U ovom ciklus posvećenom stazi, na kraju vidljivog dijela a prije silaska do mora opažamo kućice ili drevne crkvice, koje nas pozivaju na promišljanje, dok stojima na sredini staze i promatramo more, more koje nas zove.

Otići ili ostati, ne čuti more nego zvono na maloj kamenom crkvici, koja je preživjela sve nedaće i sva vremena i njezino zvono još jasno odjekuje.

Lijep i profinjeni ciklus slika sa crkvicom pored staze, prije mora.

Otići ili ostati?

Zakoračiti na stazu i samo mahnuti moru i vratiti se u atelijer, do prozora i do novog pogleda.