Razgovor s Ivanom Žerovnik

Nedavno ste realizirali ciklus apstrakcija s motivima perja. Što je u tome tako nadahnjujuće?

- Pero ptice imalo je u mnogim, kulturama i tradicijama vrlo važnu ulogu. Još i danas postoji vjerovanje da je pronalazak ptičjeg pera znak više sile i posebne duhovne poruke. Za mene osobno, s umjetničke strane ptičje pero kao motiv je vrlo inspirativan zbog raznolikosti. Postoji mnogo različitih vrsta ptica, a svaka ptica ima drukčije pero, drukčiji je raspored boja, šara na perju ( tekstura) ili oblik. Ta različitost je izvor inspiracije. Međutim, to je sada polazna inspiracija. Vjerujem da će biti još razrađeni ja, ali moguće ne u klasičnom obliku pera, nego će se oblik mijenjati, a ostat će struktura.

Koliko i danas fotografija može svjedočiti o životu, o raznim temama?

- Fotografija je uvijek bila, je i bit će prisutna. Razvoj tehnologije omogućio je da je danas snimanje dostupno i moguće svim ljudima iz svih društvenih slojeva, fotoaparati su postali cjenovno dostupni, kamere na mobilnim uređajima su toliko razvijene da ljudi često posižu za svojim mobilnim uređajima nego za fotoaparatom. Svi ti uređaji služe ljudima da zabilježe događaje i stvarnost oko sebe.

Uopće, gdje je fotografija danas?

- Fotografija danas je i dalje značajna, zauzima važnu ulogu u društvu, samo u razvijenijem, poboljšanom obliku, zahvaljujući navedenom napretku tehnologije.

Koje još motive rado tretirate?

- Osim perja, volim i druge oblike iz prirode koji se ističu strukturom, oblikom ili bojom. Volim pejzaže, osobito u magli ( magla daje onaj poseban, mističan ugođaj), volim životinje, kukce, mačke i njihove međusobne odnose i osobnosti, volim odnose boja na raznim oblicima ili u prirodi.

Kad imam vremena, volim izrađivati oblike od papira, stvarati različite kompozicije i snimati.

Danas svi fotografiranju

- To je istina. Svi fotografiranju, zahvaljujući razvoju tehnologije, ali nije svatko fotograf. Fotograf se od snimača razlikuje po svojem osjećaju za estetiku ( što se vidi na fotografijama). Fotografija ne mora uvijek biti tehnički savršena, ali mora imati priču,smisao, svjedočanstvo o nekom događaju ili prenijeti neku poruku.

Što je ključ za razumijevanje Vašeg fotografskog opusa?

- Rekla bih da je to neki osjećaj prisutnosti u mjestu i vremenu snimanja; ne snimam radi senzacije, nego iz svoje unutarnje potrebe da zabilježim ono što me okružuje, što volim i što me ispunjava. Mislim, odnosno, nadam se da se to vidi na fotografijama

Novosti u atelijeru? Planovi?

- U planu je izložba fotografija u 6.mjesecu s vrbovečkim motivima (krajolik, ljudi).

Što se tiče atelijera, radim na seriji ornamentalnih apstrakcija u raznim tehnikama. (mandala kao motiv) .