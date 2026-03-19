Motiv nezaustavljivosti u ciklusu Duška Šibla

Akademski slikar Duško Šibl kontinuirano djeluje u atelijeru, strastveno i pozorno istražujući sve moguće i dubine i visine i kolora ali i motiva.

Šiblov kolor je uobičajeno, u svakom ciklusu, na uglavnom velikim formatima, kao što je i ovaj najnoviji, u akrilu, izrazito uzbudljiv, dinamičan, napet.

Izazovni motiv nezaustavljivosti, posebice let, bilo zrakoplova ili leptira, prezentiran je kao nužnost, kao temeljna potreba, kao zrak koji udišemo i bez koga ne bi preživjeli, kao jedina stvarnost postojanja.

Razigrane boje stvaraju kovitlac, kreiraju vihore i virove, razgrnjuju oblake, osjećaju slobodu u najjednostavnijem elementarnom smislu i kao super sonični zrakoplov i kao nježni, gotovo prozirni šareni, lijepi leptir.

Činjenica je da su svi Šiblovi ciklusi, sve slike prepuni emocija, premreženi osjećajima koji se u pokazuju u različitim oblicima i u prikladnim kolorističkim zamislima.

Let moćnog stroja na nebu i lelujavi, nečujni let leptira, jednako slobodni i jedako željeni vrlo rafinirano predočuju nezaustavljivost.

Šiblove slike emaniraju energije izvan slike u okolni prostor, prema promatračima kao rezultat moćnog kretanja i od brzog aviona i od nježnog leptira, sva ta energija pokreće život svijeta, život svega živoga.