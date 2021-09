Početak jesenskog ciklusa edukacija u Medici

Radionica Paste-up i DIY sticker tehnike, održava se u sklopu programa Art za zajednicu, 9.rujna od 18.sati, a biti će popraćena izložbom Složna bića, članice kolektiva Nastje Kljaić te nekih radova polaznika/ca radionica održanih u Sisku i Karlovcu. Izložba u galeriji Siva ostaje otvorena do 14.rujna, a moguće ju je pogledati svaki dan, osim nedjelje od 17.- 20. sati.

Radionice popravka bicikla i razvoja scenarija započinju 10.rujna. Radionica popravka bicikla trajati će dva dana, od 14 - 20. Sati u klubu Attack, dok radionica razvoja scenarija započinje u 18.sati i trajati će do 15.listopada.

Za sve radionice potrebne su prijave i to:

paste-up i DIY sticker tehnike - prijave se zaprimaju mailom na adresu 31artikal@gmail.com

Razvoj scenarija za kratkometražni film - prijave se zaprimaju ispunjavanjem upitnika na sljedećoj poveznici https://bit.ly/3yEoHq2, zaključno s 8.rujnom 2021

Popravak bicikla -prijave se zaprimaju ispunjavanjem upitnika na sljedećoj poveznici https://bit.ly/3gWh0W6, zaključno s 8. Rujnom

Sve radionice su besplatne, a broj polaznika i polaznica je ograničen

Radionice se održavaju uz poštivanje epidemioloških mjera



ART ZA ZAJEDNICU 2021.- RADIONICA ULIČNE UMJETNOSTI: PASTE-UP I DIY STICKER TEHNIKE

četvrtak 09.09.2021 od 18.00 sati

galerija Siva i dvorište Medike

https://bit.ly/2YpZinF

Umjetnička inicijativa Šareni artikal i Tapetari uz partnerstvo s udrugom KA-MATRIX iz Karlovca, u suradnji s AKC, organizira street-art radionice i izložbu Složna bića, članice kolektiva Nastje Kljaić te nekih radova polaznika radionica održanih u Sisku i Karlovcu.

Izložba je otvorena do 14.rujna 2021.

Radionica je besplatna, a poziv za sudjelovanje otvoren je svim građanima i građankama, a posebno se pozivaju djeca i mladi

Radovi se mogu lijepiti na licu mjesta, na slobodna mjesta u javnom prostoru ili odnijeti kući;)

Organiziranjem radionice želi se djecu i mlade upoznati s uličnom umjetnošću, otvoriti prostor komunikacije s umjetnicima, aktivistima, aktivisticama iz drugih gradova i potaknuti razvoj street arta medu mladima. Poziv je otvoren za sve zainteresirane bez obzira na uzrast. Radionice uključuju izradu paste - upa i "uradi sam" naljepnica pod vodstvom Matee Boban, Damjana Milčića , Nastje Kljaić i Bojana Asavovski uz Denisa Mikšića .

Aktivnost se održava u sklopu projekta Art za zajednicu koji se provodi kroz platformu Clubture. Financijski podržavaju Ministarstvo kulture i medija RH, Grad Zagreb - gradski ured za kulturu, Zaklada Kultura nova i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva/Centri znanja.

*** Što je paste up?

Paste up tehnika je prijenos crteža na zidove pomoću papira koristeći različite likovne i grafičke tehnike. Crtež na papiru (PasteUP / naljepnica) lijepi se na ravnu površinu (zidovi, vrata, ravne ploče i sl.). Nakon ove radionice radove sudionica/sudionika uklopiti će se u izložbu.

*** Radionica izrade naljepnica - stickerart workshop

Na radionici će biti pokazano kako napraviti naljepnice ("stikere") na samoljepljivom papiru, kolaž papiru, foliji i sl. Ovo je jednostavan način za napraviti naljepnicu različitih likova, natpisa, uzorka, nekih aktivističkih poruka ili pak neki logo benda ili sl.

+++++++++++

*** Ulična umjetnost prisutna je svuda oko nas. Ulice su galerija i pozornica koju umjetnici prisvajaju i koriste, aktivno sudjelujući u stvaranju i oblikovanju identiteta grada. Oživljava zanemarene gradske površine i gradske četvrti, urbano tkivo čini vibrantnijim te brišući socijalne, ekonomske i kulturne barijere, omogućava da umjetnost postane dostupna svima. Ulična umjetnost kao hibridna umjetnička forma koja spaja vizualnu umjetnost, multimedijske prakse, urbanizam i aktivizam, danas je globalni pokret.

Izvor teksta Link (https://gkd.hr/.../upl.../2015/09/KATALOG-Street-art-2.0.pdf )

RADIONICA POPRAVKA BICIKLA - BIKE CRAFT

petak 10. i subota 11. rujna od 14.00 sati

dvorište Medike/klub Attack

https://bit.ly/3h0Zwbb

Radionica popravka bicikla - bike craft realizira se u partnerstvu Autonomnog kulturnog centar i biciklistička inicijativa Drugi krug. Radionice će se održati 10. i 11. rujna u klubu Attack, Pierottijeva 11.

Radionica se održava za mali broj ljudi, koji će biti raspoređeni u nekoliko različitih termina. Kroz radionicu imati ćete prilike naučiti sve segmente održavanja i popravka bicikla:

- kotač: skidanje i montiranje i osnova centriranja; skidanje, kontrola i montiranje vanjske gume;

- kočnice: provjera kočnica/pločica kočnica; provjera kočione površine kotača/rotora,sajli i bužira kočnice; podešavanje i mikropodešavanje kočnica

- prijenosi: provjera stupnja istrošenosti prijenosa; provjera sajli i bužira mjenjača; provjera stanja ručice mjenjača i mjenjača; podešavanje i mikropodešavanje mjenjača

- osnovna provjera stanja i sigurnosti bicikla, održavanje i čišćenje prijenosa

- održavanje i čišćenje bicikla

Voditelj radionice je Vanja Marković, službeni rezident serviser iz garaže Medike

Ukoliko ne želite ili niste u mogućnosti sa vlastitim bajkom doći na radionicu, možete šarafiti neki od bicikala iz Medike

Broj polaznika je ograničen!

Radionica popravka bicikla realizira se kroz Program Autonomnog kulturnog centra, koji je financijski podržan od strane Ministarstva kulture i medija RH, Grada Zagreba- Gradskog ureda za kulturu, Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i Zaklade kultura nova.

RADIONICA RAZVOJA SCENARIJA ZA KRATKOMETRAŽNI FILM

10.09.-15.10.2021

Infoshop/knjižnica Pippilotta, Medika, Pierottijeva 11

https://bit.ly/3kLaKSi

Negdje duboko u vama postoji potreba da snimite film. Ipak, kako biste ostvarili to morate napisati scenarij. Ne znate kako?! Mi znamo i rado ćemo vam pomoći oko toga

Radionica će se održavati svaki petak od 10. rujna do 15. listopada u Infoshopu/knjižnici Pippilotta, u Medici, Pierottijeva 11. Termini su podložni promijeni, prema dogovoru i unutrašnjoj dinamici grupe.

Na radionici ćemo vam objasniti osnove scenarističkih i dramaturških pojmova kao npr. što je lik, što je dramska situacija, što je dramski odnos, kako voditi priču, što čini strukturu, kako pravilno formatirati scenarij...

Prethodno scenarističko iskustvo nije potrebno, no poželjno je imati IDEJU koja će tijekom radionice biti razvijena u scenarij kratkog igranog filma.

Želja nam je kroz rad ostvariti otvorenu i opuštenu atmosferu u kojoj će polaznice i polaznici jedni drugima pomagati konstruktivnim idejama i komentarima.

Sudjelovanje na radionici je besplatno, a broj sudionica/ca je ograničen na 6!

Scenarij napisan na radionici iskoristiti će se za snimanje kratkog igranog filma, čija produkcija kreće u jesen. Polaznici i polaznice radionice scenarija, mogu nastaviti pohađati i radionice snimanja, režije i montaže koje će se nadovezati na radionice scenarija.

Voditelj radionice je diplomirani dramaturg Natko Jurdana koji je na raspolaganju polaznicima i polaznicama za sva dodatna pitanja van termina održavanja.

Program filmskog studija Medika, program je Autonomnog kulturnog centra, a financiran je od Hrvatskog audiovizualnog centra, Zaklade kultura nova i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva