Počastite se seksualnom ekstazom

Što se tiče seksa, podaci ukazuju na to da korištenje uređaja ne dovodi do veće učestalosti seksa s partnerima. Ipak, to može biti povezano sa zadovoljstvom jer je došlo do značajnog povećanja učestalosti postizanja orgazma s partnerom (0,38% je doživjelo orgazam u 100% seksualnih susreta u početnom razdoblju u usporedbi s 50% u razdoblju nakon uporabe). Povećala se ne samo učestalost orgazama s partnerom, već i njihov intenzitet i senzacije te sposobnost koncentracije na seks.