Kako se riješiti depresije?

Depresija može utjecati na vašu svakodnevicu, uključujući i seks. Može ograničiti seksualni nagon i libido, ali seks može pomoći u podizanju raspoloženja i izlasku iz depresije. Kako se čini nemoguće izaći iz ovog zatvorenog kruga. LELO je tu kako bi vam pomogao s više informacija o pristupanju depresiji bez uništavanja seksualnog života.

Glavno pitanje je zašto depresija utječe na seks? Kada ste depresivni, često osjećate negativne misli i osjećaje, stres, grižnju savjesti i loše raspoloženje. Zbog toga, ponekad je teško biti prisutan trenutku jer depresija utječe na mogućnost da se osjećate uzbuđeno, zadržite to uzbuđenje i postignete orgazam. S obzirom na to da je fizički dodir ključan za seksualno zdravlje, negativne emocije mogu spriječiti vaš mozak, a zatim i tijelo da pozitivno reagiraju na seks i tako postignete orgazam.

Depresija nastaje u vašem tijelu. Počinje s kemijskim spojevima u mozgu koji se nazivaju neurotransmiteri. Oni su odgovorni za komunikaciju između mozga, gdje se stvara seksualna želja, i spolnih organa. Kada osjetite seksualnu želju, prvo ju osjetite u mozgu, a zatim vaše tijelo reagira tako da šalje krv u spolne organe. Povećan protok krvi pokreće uzbuđenje kroz erekciju ili vaginalnu lubrikaciju. Kod osoba koje pate od depresije, kemijski spojevi vezani uz seks su u neskladu. Kao posljedica toga, libido je nisko ili uopće nije prisutan. Niska razina nekih kemijski spojeva isto može otupjeti osjećaj ugode.

Žene vs. muškarci

Prema nekim istraživanjima, veće stope depresije kod žena povezane su s hormonalnim promjenama. Iz ovog razloga, žene imaju povećani rizik oboljenja od depresije prije i poslije menstruacije, nakon poroda, istovremene brige o poslu i obitelji, perimenopauze i menopauze. Velika je vjerojatnost da žene osjete simptome depresije zbog čega se osjećaju manje samouvjereno i nedostojno. Ovakvi osjećaji mogu utjecati na promjenu njihovog seksualnog života.

Što se tiče muškaraca, anksioznost, nizak stupanj samopouzdanja i osjećaj krivnje česti su uzroci erektilne disfunkcije. Ovo su simptomi depresije, no kako se stres i godine povećavaju, ovi problemi se prirodno pojavljuju. Za vrijeme depresije, velike su vjerojatnosti da muškarci gube interes za seksualne aktivnosti što može značiti da se ne osjećaju dovoljno privlačno. Kod muškaraca, antidepresivi su direktno povezani s impotencijom, a može doći i do odgođenog orgazma ili prerane ejakulacije.

Kako si pomoći?

Depresiju trebate shvatiti jako ozbiljno. Ako mislite da patite od depresije, trebate se konzultirati s vašim doktorom kako bi vas pregledao jer katkad depresija može uzrokovati i druge zdravstvene probleme. Depresija se uobičajeno liječi s antidepresivima, no neki ljudi nalaze lijek i bez tableta. Možete probati razne aktivnosti poput joge, meditacije, tjelovježbe, zdrava prehrana, ili masturbacije.

Kada pričamo o masturbaciji, tu vam možemo mi pomoći. Masturbacija može donijeti koristi za seksualno zdravlje i pomoći ljudima koji pate od depresije da uživaju u seksualnom zadovoljstvu. Masturbacijom možete podići raspoloženje, otpustiti nakupljene tenzije i istražiti svoje tijelo kako biste se opet upoznali sami sa sobom. Znamo kako može biti izazovno masturbirati kad se osjećate loše, no zapamtite kako masturbacija ne mora voditi do orgazma. Zamislite to kao mirnu večer samo za sebe, istraživanje svog tijela i otkrivanje onoga što vam odgovara - večer za povezivanje sa sobom. No, recimo da čeznete za naletom endorfina; u tom slučaju, postoji nešto što će vam pomoći da dođete do intenzivnog orgazma. Upoznajte se s Ina Wave 2 - savez klitoralnog i orgazma G točke dovesti će vas do snažnog orgazma s kojim ćete se povezati s unutarnjom božicom. Dopustite neka vas ovaj orgazam spoji opet u jedno s prirodom. Iako seks igračke ne mogu izliječiti depresiju, mogu biti ključni saveznici u borbi protiv depresije.

Zapamtite, ništa ne može nestati preko noći. Rat protiv depresije može biti težak, no to nije kraj. Brinite se za sebe tako da održavate svoje zdravlje tjelovježbom, zdravom prehranom, te otvorenim i iskrenim razgovorom s partnerom, obitelji i prijateljima. Razgovor o tome kako se osjećate, psihički i fizički, uvijek može pomoći pogotovo ako su riječi druge osobe kao melem za vaše rane i dušu. Čuvajte se i ne zaboravite si dati puno ljubavi. Vi to zaslužujete!